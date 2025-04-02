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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 627628629630

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 74
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 19:49

  Amethyst написав:
  логан1919 написав:Доброго времени суток, коллеги. Подскажите как проще упавшее тело депо, сделать "новыми деньгами"? Спасибо.
Отдолжить у кента нужную сумму, завести в банк, разместить депо. Потом вывести свои и отдать кенту. Не забыть докинуть кенту на пифо :P
й відразу договір позики - щоб було що фінмону показати :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 20:02

  Shaman написав:
  Amethyst написав:
  логан1919 написав:Доброго времени суток, коллеги. Подскажите как проще упавшее тело депо, сделать "новыми деньгами"? Спасибо.
Отдолжить у кента нужную сумму, завести в банк, разместить депо. Потом вывести свои и отдать кенту. Не забыть докинуть кенту на пифо :P
й відразу договір позики - щоб було що фінмону показати :lol:

Чудоовий вар-т :lol:
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 21:38

  Amethyst написав:
  логан1919 написав:Доброго времени суток, коллеги. Подскажите как проще упавшее тело депо, сделать "новыми деньгами"? Спасибо.
Отдолжить у кента нужную сумму, завести в банк, разместить депо. Потом вывести свои и отдать кенту. Не забыть докинуть кенту на пифо :P

А если снять налом, а через пару дней занести обратно, это не новые деньги?
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 07:12

  lel написав:
PUMB написав:lel
Вітаємо! Ми бажаємо перевірити дану операцію та консультацію оператора, щоб розібратись у ситуації, тому написали Вам у приватні повідомлення.
Дякую, але вже довіри до підтримки немає. Ніхто нічого не скасує. Ще буде квест вирвати у підтримки повну суму, з відсотками на день погашення. Кілька операторів даже не розуміють про що йдеться, і як нараховуються 3.9% в місяць за переказ- оплату комунальних в додатку.

Чому так категорично? Мені якось нарахували комісію чи відсотки за переказ з кредитки хоча в застосунку при оплаті писало 0. Написав заяву у відділенні, дівчина додала до неї скріншоти, які я зробив, за три дні все повернули. Ще й телефонували вибачалися
l_e_x
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 12:41

l_e_x І мені теж
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 16:35

  Ferlakur написав:
  Solar_simfi написав:Дали 50%-кешбеку на міський транспорт на квітень. Дякую, дуже дякую.

За кредитні чи за власні?

За свої. За кредитні - 5%. Проте, в мене в ПУМБі лишень свої можуть бути.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 17:48

  Solar_simfi написав:
  Ferlakur написав:
  Solar_simfi написав:Дали 50%-кешбеку на міський транспорт на квітень. Дякую, дуже дякую.

За кредитні чи за власні?

За свої. За кредитні - 5%. Проте, в мене в ПУМБі лишень свої можуть бути.

Там ще дивіться уважно, кешбек не дають за операції понад 20 грн.
Ferlakur
 
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  #<1 ... 627628629630
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