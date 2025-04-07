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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Додано: Вів 01 кві, 2025 20:02
Чудоовий вар-т
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Amethyst
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Додано: Вів 01 кві, 2025 21:38
Amethyst написав: логан1919 написав:
Доброго времени суток, коллеги. Подскажите как проще упавшее тело депо, сделать "новыми деньгами"? Спасибо.
Отдолжить у кента нужную сумму, завести в банк, разместить депо. Потом вывести свои и отдать кенту. Не забыть докинуть кенту на пифо
А если снять налом, а через пару дней занести обратно, это не новые деньги?
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логан1919
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Додано: Сер 02 кві, 2025 07:12
lel написав:
PUMB написав:lel
Вітаємо! Ми бажаємо перевірити дану операцію та консультацію оператора, щоб розібратись у ситуації, тому написали Вам у приватні повідомлення.
Дякую, але вже довіри до підтримки немає. Ніхто нічого не скасує. Ще буде квест вирвати у підтримки повну суму, з відсотками на день погашення. Кілька операторів даже не розуміють про що йдеться, і як нараховуються 3.9% в місяць за переказ- оплату комунальних в додатку.
Чому так категорично? Мені якось нарахували комісію чи відсотки за переказ з кредитки хоча в застосунку при оплаті писало 0. Написав заяву у відділенні, дівчина додала до неї скріншоти, які я зробив, за три дні все повернули. Ще й телефонували вибачалися
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l_e_x
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Додано: Сер 02 кві, 2025 12:41
l_e_x І мені теж
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Вадимка
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Додано: Сер 02 кві, 2025 16:35
Ferlakur написав: Solar_simfi написав:
Дали 50%-кешбеку на міський транспорт на квітень. Дякую, дуже дякую.
За кредитні чи за власні?
За свої. За кредитні - 5%. Проте, в мене в ПУМБі лишень свої можуть бути.
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Solar_simfi
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Додано: Сер 02 кві, 2025 17:48
Solar_simfi написав: Ferlakur написав: Solar_simfi написав:
Дали 50%-кешбеку на міський транспорт на квітень. Дякую, дуже дякую.
За кредитні чи за власні?
За свої. За кредитні - 5%. Проте, в мене в ПУМБі лишень свої можуть бути.
Там ще дивіться уважно, кешбек не дають за операції понад 20 грн.
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Ferlakur
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Додано: П'ят 04 кві, 2025 11:10
lel написав:
PUMB написав:lel
Вітаємо! Ми бажаємо перевірити дану операцію та консультацію оператора, щоб розібратись у ситуації, тому написали Вам у приватні повідомлення.
Дякую, але вже довіри до підтримки немає. Ніхто нічого не скасує
. Ще буде квест вирвати у підтримки повну суму, з відсотками на день погашення. Кілька операторів даже не розуміють про що йдеться, і як нараховуються 3.9% в місяць за переказ- оплату комунальних в додатку.
Я так скажу. Сняло у меня пару лет назад 0,5 или 1% комиссии с валютной карты за снятие немалой суммы, хотя не должны были. Заметил это совсем случайно через несколько месяцев, когда внимательно просматривал выписку. Написал им в вподдержку в вайбер - без лишних вопросов через день-два вернули комис.
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a77
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Додано: П'ят 04 кві, 2025 16:12
Якщо оплату частинами загасити повністю (сплатив один раз але плани змінилися), то будуть якісь комісії чи ні?
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novichok
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Додано: Пон 07 кві, 2025 11:30
novichok
Вітаємо! Комісія за дострокове погашення відсутня.
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PUMB
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