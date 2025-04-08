|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 кві, 2025 12:38
Поверніть функцію щоб нормально заборгованість по кредитці показувало. А то тепер не видно яка сумма у мене в грейсі
онлвлювачі
-
PUnder
-
-
- Повідомлень: 1373
- З нами з: 02.08.09
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 08 кві, 2025 12:41
PUnder написав:
Поверніть функцію щоб нормально заборгованість по кредитці показувало. А то тепер не видно яка сумма у мене в грейсі
онлвлювачі
Ну вона то є, але треба вже поритися
Схоже, шо Пумбу подобається, коли клієнти копирсаються, а не платять
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6290
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 484 раз.
- Подякували: 1228 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
10
Додано: Вів 08 кві, 2025 13:04
PUnder написав:
Поверніть функцію щоб нормально заборгованість по кредитці показувало. А то тепер не видно яка сумма у мене в грейсі
онлвлювачі
Підтримую. Поверніть як було для
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 3540
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 303 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 08 кві, 2025 13:57
Amethyst
Підкажи. Бо я щось риюся риюся і ніфіга. Пам'ятаю що в мене борг для погашення в цьому місяці 11т. Зараз вже витратив ще 9. Показує тільки загальний 20 і все.
-
PUnder
-
-
- Повідомлень: 1373
- З нами з: 02.08.09
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 08 кві, 2025 14:04
PUnder написав:Amethyst
Підкажи. Бо я щось риюся риюся і ніфіга. Пам'ятаю що в мене борг для погашення в цьому місяці 11т. Зараз вже витратив ще 9. Показує тільки загальний 20 і все.
Жмякаємо на Обов'язковий, а там з'являється сторінка з бігунком. Ото виставляємо пімпу бігунка на середину -- сума у грейсі.
Або таки вчитуємося у текст -- 2й абзац про погашення у грейсі
ТеХнолоодЖія
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6290
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 484 раз.
- Подякували: 1228 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
10
Додано: Вів 08 кві, 2025 14:20
Amethyst написав: PUnder написав:Amethyst
Підкажи. Бо я щось риюся риюся і ніфіга. Пам'ятаю що в мене борг для погашення в цьому місяці 11т. Зараз вже витратив ще 9. Показує тільки загальний 20 і все.
Жмякаємо на Обов'язковий, а там з'являється сторінка з бігунком. Ото виставляємо пімпу бігунка на середину -- сума у грейсі.
Або таки вчитуємося у текст -- 2й абзац про погашення у грейсі
ТеХнолоодЖія
А це я бачив. Але в мене математика трохі не сходиться все одно. Боюся щоб потім не нажухав мене ПУМБ
-
PUnder
-
-
- Повідомлень: 1373
- З нами з: 02.08.09
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 08 кві, 2025 14:27
PUnder написав: Amethyst написав: PUnder написав:Amethyst
Підкажи. Бо я щось риюся риюся і ніфіга. Пам'ятаю що в мене борг для погашення в цьому місяці 11т. Зараз вже витратив ще 9. Показує тільки загальний 20 і все.
Жмякаємо на Обов'язковий, а там з'являється сторінка з бігунком. Ото виставляємо пімпу бігунка на середину -- сума у грейсі.
Або таки вчитуємося у текст -- 2й абзац про погашення у грейсі
ТеХнолоодЖія
А це я бачив. Але в мене математика трохі не сходиться все одно. Боюся щоб потім не нажухав мене ПУМБ
Хм. Математику можна перевірити тільки з випискою.
Нагадую, шо періоди у ПУМБа до 30го, а не просто до кінця міс. Тобто, 31 бер вже попадає в наступний період, який треба гасити до 30 травня
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6290
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 484 раз.
- Подякували: 1228 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
10
Додано: Вів 08 кві, 2025 16:14
Amethyst написав: PUnder написав: Amethyst написав:
Жмякаємо на Обов'язковий, а там з'являється сторінка з бігунком. Ото виставляємо пімпу бігунка на середину -- сума у грейсі.
Або таки вчитуємося у текст -- 2й абзац про погашення у грейсі
ТеХнолоодЖія
А це я бачив. Але в мене математика трохі не сходиться все одно. Боюся щоб потім не нажухав мене ПУМБ
Хм. Математику можна перевірити тільки з випискою.
Нагадую, шо періоди у ПУМБа до 30го, а не просто до кінця міс. Тобто, 31 бер вже попадає в наступний період, який треба гасити до 30 травня
Небольшая поправочка.
В наступний період, який треба гасити до 30 травня, попадает также все, что после 18:00 30 березня
П.с. так что по идее, крайнюю операцию перед временем 18-00 льготного дня гашения в месяце можно скринить и именно эту сумму долга нужно гасить в следующем месяце. По идее так, раньше перепроверял, вроде так и выходило всегда.
Востаннє редагувалось a77
в Вів 08 кві, 2025 16:30, всього редагувалось 1 раз.
-
a77
-
-
- Повідомлень: 186
- З нами з: 11.01.24
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 08 кві, 2025 16:28
a77 написав:
Небольшая поправочка.
В наступний період, який треба гаситидо 30 травня, попадает также все, что после 18:00 30 березня
А покупки 29го не пробували віднести на наступний період? ПУМБа давно вже нормальну Виписку не надає в ІБ, але от у від-ні деякі свинорили таки люблять вициганити нормальну Виписку. Але от клірінг у Пумби дуже непередбачувальний, може і свою свинюку підкласти
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6290
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 484 раз.
- Подякували: 1228 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
10
Додано: Вів 08 кві, 2025 16:40
Amethyst написав: a77 написав:
Небольшая поправочка.
В наступний період, який треба гаситидо 30 травня, попадает также все, что после 18:00 30 березня
А покупки 29го не пробували віднести на наступний період? ПУМБа давно вже нормальну Виписку не надає в ІБ, але от у від-ні деякі свинорили таки люблять вициганити нормальну Виписку. Але от клірінг у Пумби дуже непередбачувальний, може і свою свинюку підкласти
Не, 29го не пробовал.
Но вот сумма оерации 30 марта 18:11 в сумму гашения апреля не вошла.
Но наверное все-таки при от отсутствии нормальной выписки и отображения точной суммы гашения , лучше перестраховаться и ложить на карту больше.
Я просто не обновил додаток еще, у меня сейчас показывает сумму гашения без каких-то танцев , про которые вот сегодня читаю. Правильно выходит, что пока не обновил.
-
a77
-
-
- Повідомлень: 186
- З нами з: 11.01.24
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|