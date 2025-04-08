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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 629630631632>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 74
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 12:38

Re: ПУМБ

Поверніть функцію щоб нормально заборгованість по кредитці показувало. А то тепер не видно яка сумма у мене в грейсі :) онлвлювачі
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 12:41

  PUnder написав:Поверніть функцію щоб нормально заборгованість по кредитці показувало. А то тепер не видно яка сумма у мене в грейсі :) онлвлювачі

Ну вона то є, але треба вже поритися
Схоже, шо Пумбу подобається, коли клієнти копирсаються, а не платять :roll:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 13:04

  PUnder написав:Поверніть функцію щоб нормально заборгованість по кредитці показувало. А то тепер не видно яка сумма у мене в грейсі :) онлвлювачі

Підтримую. Поверніть як було для
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 13:57

Amethyst

Підкажи. Бо я щось риюся риюся і ніфіга. Пам'ятаю що в мене борг для погашення в цьому місяці 11т. Зараз вже витратив ще 9. Показує тільки загальний 20 і все.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 14:04

  PUnder написав:Amethyst

Підкажи. Бо я щось риюся риюся і ніфіга. Пам'ятаю що в мене борг для погашення в цьому місяці 11т. Зараз вже витратив ще 9. Показує тільки загальний 20 і все.

Жмякаємо на Обов'язковий, а там з'являється сторінка з бігунком. Ото виставляємо пімпу бігунка на середину -- сума у грейсі.
Або таки вчитуємося у текст -- 2й абзац про погашення у грейсі
ТеХнолоодЖія 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 14:20

  Amethyst написав:
  PUnder написав:Amethyst

Підкажи. Бо я щось риюся риюся і ніфіга. Пам'ятаю що в мене борг для погашення в цьому місяці 11т. Зараз вже витратив ще 9. Показує тільки загальний 20 і все.

Жмякаємо на Обов'язковий, а там з'являється сторінка з бігунком. Ото виставляємо пімпу бігунка на середину -- сума у грейсі.
Або таки вчитуємося у текст -- 2й абзац про погашення у грейсі
ТеХнолоодЖія 8)


А це я бачив. Але в мене математика трохі не сходиться все одно. Боюся щоб потім не нажухав мене ПУМБ :)
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 14:27

  PUnder написав:
  Amethyst написав:
  PUnder написав:Amethyst

Підкажи. Бо я щось риюся риюся і ніфіга. Пам'ятаю що в мене борг для погашення в цьому місяці 11т. Зараз вже витратив ще 9. Показує тільки загальний 20 і все.

Жмякаємо на Обов'язковий, а там з'являється сторінка з бігунком. Ото виставляємо пімпу бігунка на середину -- сума у грейсі.
Або таки вчитуємося у текст -- 2й абзац про погашення у грейсі
ТеХнолоодЖія 8)


А це я бачив. Але в мене математика трохі не сходиться все одно. Боюся щоб потім не нажухав мене ПУМБ :)
Хм. Математику можна перевірити тільки з випискою.
Нагадую, шо періоди у ПУМБа до 30го, а не просто до кінця міс. Тобто, 31 бер вже попадає в наступний період, який треба гасити до 30 травня :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 16:14

  Amethyst написав:
  PUnder написав:
  Amethyst написав:Жмякаємо на Обов'язковий, а там з'являється сторінка з бігунком. Ото виставляємо пімпу бігунка на середину -- сума у грейсі.
Або таки вчитуємося у текст -- 2й абзац про погашення у грейсі
ТеХнолоодЖія 8)


А це я бачив. Але в мене математика трохі не сходиться все одно. Боюся щоб потім не нажухав мене ПУМБ :)
Хм. Математику можна перевірити тільки з випискою.
Нагадую, шо періоди у ПУМБа до 30го, а не просто до кінця міс. Тобто, 31 бер вже попадає в наступний період, який треба гасити до 30 травня :wink:


Небольшая поправочка.
В наступний період, який треба гасити до 30 травня, попадает также все, что после 18:00 30 березня

П.с. так что по идее, крайнюю операцию перед временем 18-00 льготного дня гашения в месяце можно скринить и именно эту сумму долга нужно гасить в следующем месяце. По идее так, раньше перепроверял, вроде так и выходило всегда.
Востаннє редагувалось a77 в Вів 08 кві, 2025 16:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 16:28

Re: ПУМБ

  a77 написав:Небольшая поправочка.
В наступний період, який треба гаситидо 30 травня, попадает также все, что после 18:00 30 березня
А покупки 29го не пробували віднести на наступний період? ПУМБа давно вже нормальну Виписку не надає в ІБ, але от у від-ні деякі свинорили таки люблять вициганити нормальну Виписку. Але от клірінг у Пумби дуже непередбачувальний, може і свою свинюку підкласти :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 16:40

  Amethyst написав:
  a77 написав:Небольшая поправочка.
В наступний період, який треба гаситидо 30 травня, попадает также все, что после 18:00 30 березня
А покупки 29го не пробували віднести на наступний період? ПУМБа давно вже нормальну Виписку не надає в ІБ, але от у від-ні деякі свинорили таки люблять вициганити нормальну Виписку. Але от клірінг у Пумби дуже непередбачувальний, може і свою свинюку підкласти :mrgreen:


Не, 29го не пробовал. :mrgreen:
Но вот сумма оерации 30 марта 18:11 в сумму гашения апреля не вошла.

Но наверное все-таки при от отсутствии нормальной выписки и отображения точной суммы гашения , лучше перестраховаться и ложить на карту больше.

Я просто не обновил додаток еще, у меня сейчас показывает сумму гашения без каких-то танцев , про которые вот сегодня читаю. Правильно выходит, что пока не обновил. :D
a77
 
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