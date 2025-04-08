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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 629630631632 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 74 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 12% 9 2- Погане. Некомпетентне. 18% 13 3- Задовільне. Хотілося б краще. 18% 13 4- Добре. Як і повинно бути. 30% 22 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 23% 17 Всього голосів : 74 Додано: Вів 08 кві, 2025 16:49 Re: ПУМБ a77 написав: Я просто не обновил додаток еще, у меня сейчас показывает сумму гашения без каких-то танцев , про которые вот сегодня читаю. Правильно выходит, что пока не обновил. Я просто не обновил додаток еще, у меня сейчас показывает сумму гашения без каких-то танцев , про которые вот сегодня читаю. Правильно выходит, что пока не обновил. Та обновляйте уже. Мне седня уже 2е обновление накатили.

Там теперь касиво: бегунки/ползунки, текста в 2 раза больше -- нуна глазками поводить, пальчиком поскролить. Вообщем геймификация интерфейсу для зумеров и лудоманов, шобы быстрее забыть за гроши -- технолодЖия Та обновляйте уже. Мне седня уже 2е обновление накатили.Там теперь касиво: бегунки/ползунки, текста в 2 раза больше -- нуна глазками поводить, пальчиком поскролить. Вообщем геймификация интерфейсу для зумеров и лудоманов, шобы быстрее забыть за гроши -- технолодЖия Amethyst

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 6290 З нами з: 05.05.21 Подякував: 484 раз. Подякували: 1228 раз. Профіль 3 1 1 10 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 кві, 2025 16:56 Amethyst написав: a77 написав: Я просто не обновил додаток еще, у меня сейчас показывает сумму гашения без каких-то танцев , про которые вот сегодня читаю. Правильно выходит, что пока не обновил. Я просто не обновил додаток еще, у меня сейчас показывает сумму гашения без каких-то танцев , про которые вот сегодня читаю. Правильно выходит, что пока не обновил. Та обновляйте уже. Мне седня уже 2е обновление накатили.

Там теперь касиво: бегунки/ползунки, текста в 2 раза больше -- нуна глазками поводить, пальчиком поскролить. Вообщем геймификация интерфейсу для зумеров и лудоманов, шобы быстрее забыть за гроши -- технолодЖия Та обновляйте уже. Мне седня уже 2е обновление накатили.Там теперь касиво: бегунки/ползунки, текста в 2 раза больше -- нуна глазками поводить, пальчиком поскролить. Вообщем геймификация интерфейсу для зумеров и лудоманов, шобы быстрее забыть за гроши -- технолодЖия



пусть сначала починят то, на что люди выше жаловались



А пальчики уже подустали трохи скроллить в этих додатках пусть вернут лучше простую и немного доработанную декстопную версию, а то понимаешь поразводили моду на застосунки пусть сначала починят то, на что люди выше жаловалисьА пальчики уже подустали трохи скроллить в этих додаткахпусть вернут лучше простую и немного доработанную декстопную версию, а то понимаешь поразводили моду на застосунки a77 Повідомлень: 186 З нами з: 11.01.24 Подякував: 21 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 кві, 2025 17:06 a77 написав: Небольшая поправочка.

В наступний період, який треба гасити до 30 травня, попадает также все, что после 18:00 30 березня

Небольшая поправочка.В наступний період, який треба гасити до 30 травня, попадает также все, что после 18:00 30 березня

Якщо оплатити комуналку в додатку 30 березня після 18-00, то погасити цю суму потрібно буде до 30 квітня Якщо оплатити комуналку в додатку 30 березня після 18-00, то погасити цю суму потрібно буде до 30 квітня Boundless Повідомлень: 2272 З нами з: 12.02.08 Подякував: 89 раз. Подякували: 145 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 629630631632 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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