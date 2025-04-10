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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 629630631632

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 74
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 16:49

Re: ПУМБ

  a77 написав:Я просто не обновил додаток еще, у меня сейчас показывает сумму гашения без каких-то танцев , про которые вот сегодня читаю. Правильно выходит, что пока не обновил.
Та обновляйте уже. Мне седня уже 2е обновление накатили.
Там теперь касиво: бегунки/ползунки, текста в 2 раза больше -- нуна глазками поводить, пальчиком поскролить. Вообщем геймификация интерфейсу для зумеров и лудоманов, шобы быстрее забыть за гроши -- технолодЖия 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 16:56

  Amethyst написав:
  a77 написав:Я просто не обновил додаток еще, у меня сейчас показывает сумму гашения без каких-то танцев , про которые вот сегодня читаю. Правильно выходит, что пока не обновил.
Та обновляйте уже. Мне седня уже 2е обновление накатили.
Там теперь касиво: бегунки/ползунки, текста в 2 раза больше -- нуна глазками поводить, пальчиком поскролить. Вообщем геймификация интерфейсу для зумеров и лудоманов, шобы быстрее забыть за гроши -- технолодЖия 8)


пусть сначала починят то, на что люди выше жаловались :lol:

А пальчики уже подустали трохи скроллить в этих додатках :lol: пусть вернут лучше простую и немного доработанную декстопную версию, а то понимаешь поразводили моду на застосунки :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 17:06

  a77 написав:Небольшая поправочка.
В наступний період, який треба гасити до 30 травня, попадает также все, что после 18:00 30 березня

Якщо оплатити комуналку в додатку 30 березня після 18-00, то погасити цю суму потрібно буде до 30 квітня
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 13:21

  Amethyst написав:Там теперь касиво: бегунки/ползунки, текста в 2 раза больше -- нуна глазками поводить, пальчиком поскролить. Вообщем геймификация интерфейсу для зумеров и лудоманов, шобы быстрее забыть за гроши -- технолодЖия 8)

Лучше бы они сделали, чтоб можно было квитанции отмечать и одним махом слать себе на емейл. У меня 3 адреса, 32 платежа в сумме, каждую квитанцию чтобы сохранить на телефоне, надо сделать 6 движений, не считая возврата к списку квитанций, да еще следить, чтобы случайно не пропустить квитанцию или не скачать её дважды.
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  #<1 ... 629630631632
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