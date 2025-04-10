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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 кві, 2025 16:49
a77 написав:
Я просто не обновил додаток еще, у меня сейчас показывает сумму гашения без каких-то танцев , про которые вот сегодня читаю. Правильно выходит, что пока не обновил.
Та обновляйте уже. Мне седня уже 2е обновление накатили.
Там теперь касиво: бегунки/ползунки, текста в 2 раза больше -- нуна глазками поводить, пальчиком поскролить. Вообщем геймификация интерфейсу для зумеров и лудоманов, шобы быстрее забыть за гроши -- технолодЖия
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Додано: Вів 08 кві, 2025 16:56
Amethyst написав: a77 написав:
Я просто не обновил додаток еще, у меня сейчас показывает сумму гашения без каких-то танцев , про которые вот сегодня читаю. Правильно выходит, что пока не обновил.
Та обновляйте уже. Мне седня уже 2е обновление накатили.
Там теперь касиво: бегунки/ползунки, текста в 2 раза больше -- нуна глазками поводить, пальчиком поскролить. Вообщем геймификация интерфейсу для зумеров и лудоманов, шобы быстрее забыть за гроши -- технолодЖия
пусть сначала починят то, на что люди выше жаловались
А пальчики уже подустали трохи скроллить в этих додатках
пусть вернут лучше простую и немного доработанную декстопную версию, а то понимаешь поразводили моду на застосунки
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Додано: Вів 08 кві, 2025 17:06
a77 написав:
Небольшая поправочка.
В наступний період, який треба гасити до 30 травня, попадает также все, что после 18:00 30 березня
Якщо оплатити комуналку в додатку 30 березня після 18-00, то погасити цю суму потрібно буде до 30 квітня
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Додано: Чет 10 кві, 2025 13:21
Amethyst написав:
Там теперь касиво: бегунки/ползунки, текста в 2 раза больше -- нуна глазками поводить, пальчиком поскролить. Вообщем геймификация интерфейсу для зумеров и лудоманов, шобы быстрее забыть за гроши -- технолодЖия
Лучше бы они сделали, чтоб можно было квитанции отмечать и одним махом слать себе на емейл. У меня 3 адреса, 32 платежа в сумме, каждую квитанцию чтобы сохранить на телефоне, надо сделать 6 движений, не считая возврата к списку квитанций, да еще следить, чтобы случайно не пропустить квитанцию или не скачать её дважды.
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