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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 630631632633

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 74
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 07:02

  asti написав:
  Amethyst написав:
  asti написав:Підкажіть, термінали ПУМБА
можна долярами годувати чи ні?
Неможна. Тільки Прокредіт та Приват можна
Дякую))

Обмінники хламом годуй
sens
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 11:44

автоплатіж в аппці відключається без подальших глюків-сюрпризів? :mrgreen: (як глючать багато інших налаштувань)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 14:36

Re: ПУМБ

Сюрпризы при подключении))) Подключал дважды, повелся на обещания доп.категрии кешбека и выплаты бонуса (не помню точно суммы). В обоих случаях не получил ничего! Больше зарёкся вестись.

Отключение прошло без проблем и сюрпризов
arkavs
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 15:24

  flysoulfly написав:автоплатіж в аппці відключається без подальших глюків-сюрпризів? :mrgreen: (як глючать багато інших налаштувань)

я під якесь завдання підключав, запрацювало на наступний день, відключив як зарахувало винагороду. Норм
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 630631632633
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