Обмінники хламом годуй
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 кві, 2025 07:02
Додано: Сер 16 кві, 2025 11:44
автоплатіж в аппці відключається без подальших глюків-сюрпризів? (як глючать багато інших налаштувань)
Додано: Сер 16 кві, 2025 14:36
Re: ПУМБ
Сюрпризы при подключении))) Подключал дважды, повелся на обещания доп.категрии кешбека и выплаты бонуса (не помню точно суммы). В обоих случаях не получил ничего! Больше зарёкся вестись.
Отключение прошло без проблем и сюрпризов
Додано: Сер 16 кві, 2025 15:24
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