Обмінники хламом годуй
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 кві, 2025 07:02
Додано: Сер 16 кві, 2025 11:44
автоплатіж в аппці відключається без подальших глюків-сюрпризів? (як глючать багато інших налаштувань)
Додано: Сер 16 кві, 2025 14:36
Re: ПУМБ
Сюрпризы при подключении))) Подключал дважды, повелся на обещания доп.категрии кешбека и выплаты бонуса (не помню точно суммы). В обоих случаях не получил ничего! Больше зарёкся вестись.
Отключение прошло без проблем и сюрпризов
Додано: Сер 16 кві, 2025 15:24
Додано: П'ят 18 кві, 2025 21:41
Не по всім платежам нараховує кешбек при оплаті комуналки
Звичайно, категорія вибрана і підключена (це для уникнення зайвих питань).
Отже, роблю перший платіж на 1400,19 грн. Перевіряю - кешбеку немає.
Розізлився, пішов у додаток Глобуса, там у квітні дають 2,5% на комуналку, а не 1,5%, як тут. Заплатив 2 платежі, кешбек миттєво падає.
Заходжу знову у ПУМБ онлайн, перевіряю - немає.
Роблю ще один платіж. Через 5-7 хвилин після другого платежу - падає кешбек за нього (раніше було миттєво, щось "докрутили", видать). Третій платіж - знов кешбек через 3-5 хвилин після нього. І так кілька платежів, надалі по всім нараховує, але... із затримкою.
А от по першій сумі - так і не прийшов. Що ж, буду писати у Вайбер у підтримку. Послухаю їхню казочку про "кешбек нараховується протягом 10 днів"...
Але що хочу сказати. За цим банком треба слідкувати, як за кишеньковим злодієм. Бо так і намагається якусь дрібницю потягнути...
Додано: П'ят 18 кві, 2025 22:00
якщо про бонус за автоплатіж, то там він не автоматично падає, а десь світиться - завдання виконано, заберіть бонус - й треба тицнути.
Додано: Суб 19 кві, 2025 09:49
Re: ПУМБ
Спасибо за наводку. Ну как писали выше, отдает обдуриловом. Желание дальше играться отпало. Да оно того и не стоило. Спасибо есть конкуренты
Додано: Суб 19 кві, 2025 11:52
Додано: Суб 19 кві, 2025 13:36
Re: ПУМБ
4 месяц без движения. С тремя категориями. Ничего интересного. У конкурентов выгоднее
Додано: Суб 19 кві, 2025 13:38
|