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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 кві, 2025 14:11
Amethyst написав: arkavs написав:
4 месяц без движения. С тремя категориями. Ничего интересного. У конкурентов выгоднее
Ну не знаю, канХФеты тока тута есть за -5%
+ общ.транспорт за 20% (правда у глобусв еще есть стоко же - но у глобуса другие категории задействованы). Причем все за кредитные
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Додано: Суб 19 кві, 2025 18:06
Amethyst написав:канХФеты
тока тута есть за -5%
від *oRошен ?
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Додано: Суб 19 кві, 2025 19:30
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