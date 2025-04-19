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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 631632633634

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 74
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 14:11

  Amethyst написав:
  arkavs написав:4 месяц без движения. С тремя категориями. Ничего интересного. У конкурентов выгоднее
Ну не знаю, канХФеты тока тута есть за -5% 8)

+ общ.транспорт за 20% (правда у глобусв еще есть стоко же - но у глобуса другие категории задействованы). Причем все за кредитные
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 18:06

  Amethyst написав:канХФеты тока тута есть за -5% 8)
від *oRошен ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 19:30

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:канХФеты тока тута есть за -5% 8)
від *oRошен ?

Угуу, і Львівські пляцки і Житомирські іриски і пару кондитерських :P :P
Amethyst
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  #<1 ... 631632633634
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