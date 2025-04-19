Додано: Суб 19 кві, 2025 23:43

arkavs написав: WallNutPen написав: + общ.транспорт за 20% (правда у глобусв еще есть стоко же - но у глобуса другие категории задействованы). Причем все за кредитные + общ.транспорт за 20% (правда у глобусв еще есть стоко же - но у глобуса другие категории задействованы). Причем все за кредитные

На 1 билет в метро? Где ещё можно расплатиться за транспорт карточкой, да ещё не больше 20 грн.

Проще купить 50 поездок с аналогичной по сумме скидкой.

Так ещё и выгоднее выходит, учитывая налоги с кешбека На 1 билет в метро?Где ещё можно расплатиться за транспорт карточкой, да ещё не больше 20 грн.Проще купить 50 поездок с аналогичной по сумме скидкой.Так ещё и выгоднее выходит, учитывая налоги с кешбека

Обожаю киевлян. Дело в том, что метро в Украине есть не везде - вернее мало где есть. ИМХО Смотреть на мир надо ширее - я вот в моем прифронтовом городе общественным транспортом годами не пользовался и тоже считал - на поркуа те 20% на общественный транспорт... Но а после того как с прошлой осени до моего город стали долетать КАБы и пришлось "на зимовку" перебраться ближе к Карпатам - оценил удобство данного предложения. Для нерегулярных поездок (а они у меня именно таковы что никакой проездной не выгоден в принципе) - самое оно. И кстати бывая (правда редко) в стольном граде также пользую данное предложение для метро - ибо 50 поездок я и за год не выкатаю, а оплатить несколько "разовых" поездок в 2-3 месяца вполне кошерно выходит.