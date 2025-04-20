RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 631632633634

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 74
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 14:11

  Amethyst написав:
  arkavs написав:4 месяц без движения. С тремя категориями. Ничего интересного. У конкурентов выгоднее
Ну не знаю, канХФеты тока тута есть за -5% 8)

+ общ.транспорт за 20% (правда у глобусв еще есть стоко же - но у глобуса другие категории задействованы). Причем все за кредитные
WallNutPen
 
Повідомлень: 1393
З нами з: 08.06.20
Подякував: 40 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 18:06

  Amethyst написав:канХФеты тока тута есть за -5% 8)
від *oRошен ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5825
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1846 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 19:30

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:канХФеты тока тута есть за -5% 8)
від *oRошен ?

Угуу, і Львівські пляцки і Житомирські іриски і пару кондитерських :P :P
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6320
З нами з: 05.05.21
Подякував: 485 раз.
Подякували: 1235 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
10
Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 20:53

  WallNutPen написав:+ общ.транспорт за 20% (правда у глобусв еще есть стоко же - но у глобуса другие категории задействованы). Причем все за кредитные

На 1 билет в метро? ;) Где ещё можно расплатиться за транспорт карточкой, да ещё не больше 20 грн.
Проще купить 50 поездок с аналогичной по сумме скидкой.
Так ещё и выгоднее выходит, учитывая налоги с кешбека
arkavs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 566
З нами з: 11.06.15
Подякував: 858 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 23:43

  arkavs написав:
  WallNutPen написав:+ общ.транспорт за 20% (правда у глобусв еще есть стоко же - но у глобуса другие категории задействованы). Причем все за кредитные

На 1 билет в метро? ;) Где ещё можно расплатиться за транспорт карточкой, да ещё не больше 20 грн.
Проще купить 50 поездок с аналогичной по сумме скидкой.
Так ещё и выгоднее выходит, учитывая налоги с кешбека

Обожаю киевлян :). Дело в том, что метро в Украине есть не везде - вернее мало где есть ;). ИМХО Смотреть на мир надо ширее - я вот в моем прифронтовом городе общественным транспортом годами не пользовался и тоже считал - на поркуа те 20% на общественный транспорт... Но а после того как с прошлой осени до моего город стали долетать КАБы и пришлось "на зимовку" перебраться ближе к Карпатам - оценил удобство данного предложения. Для нерегулярных поездок (а они у меня именно таковы что никакой проездной не выгоден в принципе) - самое оно. И кстати бывая (правда редко) в стольном граде также пользую данное предложение для метро - ибо 50 поездок я и за год не выкатаю, а оплатить несколько "разовых" поездок в 2-3 месяца вполне кошерно выходит.
WallNutPen
 
Повідомлень: 1393
З нами з: 08.06.20
Подякував: 40 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 01:14

Re: ПУМБ

Так в том то и дело, что только ж в метро и можно расплатиться карточкой.
arkavs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 566
З нами з: 11.06.15
Подякував: 858 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 15:20

  arkavs написав:Так в том то и дело, что только ж в метро и можно расплатиться карточкой.

Хм. Ви попереднє повідомлення читали? Я дуже активно використовую (на заході), без метро.
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1886
З нами з: 31.10.12
Подякував: 662 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 631632633634
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, valya і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (3881)
20.04.2025 15:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.