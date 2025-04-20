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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 кві, 2025 14:11
Amethyst написав: arkavs написав:
4 месяц без движения. С тремя категориями. Ничего интересного. У конкурентов выгоднее
Ну не знаю, канХФеты тока тута есть за -5%
+ общ.транспорт за 20% (правда у глобусв еще есть стоко же - но у глобуса другие категории задействованы). Причем все за кредитные
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Додано: Суб 19 кві, 2025 18:06
Amethyst написав:канХФеты
тока тута есть за -5%
від *oRошен ?
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Додано: Суб 19 кві, 2025 19:30
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Додано: Суб 19 кві, 2025 20:53
WallNutPen написав:
+ общ.транспорт за 20% (правда у глобусв еще есть стоко же - но у глобуса другие категории задействованы). Причем все за кредитные
На 1 билет в метро?
Где ещё можно расплатиться за транспорт карточкой, да ещё не больше 20 грн.
Проще купить 50 поездок с аналогичной по сумме скидкой.
Так ещё и выгоднее выходит, учитывая налоги с кешбека
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arkavs
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Додано: Суб 19 кві, 2025 23:43
arkavs написав: WallNutPen написав:
+ общ.транспорт за 20% (правда у глобусв еще есть стоко же - но у глобуса другие категории задействованы). Причем все за кредитные
На 1 билет в метро?
Где ещё можно расплатиться за транспорт карточкой, да ещё не больше 20 грн.
Проще купить 50 поездок с аналогичной по сумме скидкой.
Так ещё и выгоднее выходит, учитывая налоги с кешбека
Обожаю киевлян
. Дело в том, что метро в Украине есть не везде - вернее мало где есть
. ИМХО Смотреть на мир надо ширее - я вот в моем прифронтовом городе общественным транспортом годами не пользовался и тоже считал - на поркуа те 20% на общественный транспорт... Но а после того как с прошлой осени до моего город стали долетать КАБы и пришлось "на зимовку" перебраться ближе к Карпатам - оценил удобство данного предложения. Для нерегулярных поездок (а они у меня именно таковы что никакой проездной не выгоден в принципе) - самое оно. И кстати бывая (правда редко) в стольном граде также пользую данное предложение для метро - ибо 50 поездок я и за год не выкатаю, а оплатить несколько "разовых" поездок в 2-3 месяца вполне кошерно выходит.
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WallNutPen
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Додано: Нед 20 кві, 2025 01:14
Так в том то и дело, что только ж в метро и можно расплатиться карточкой.
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arkavs
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Додано: Нед 20 кві, 2025 15:20
arkavs написав:
Так в том то и дело, что только ж в метро и можно расплатиться карточкой.
Хм. Ви попереднє повідомлення читали? Я дуже активно використовую (на заході), без метро.
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