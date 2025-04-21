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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 632633634635>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 74
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 14:11

  Amethyst написав:
  arkavs написав:4 месяц без движения. С тремя категориями. Ничего интересного. У конкурентов выгоднее
Ну не знаю, канХФеты тока тута есть за -5% 8)

+ общ.транспорт за 20% (правда у глобусв еще есть стоко же - но у глобуса другие категории задействованы). Причем все за кредитные
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 18:06

  Amethyst написав:канХФеты тока тута есть за -5% 8)
від *oRошен ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 19:30

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:канХФеты тока тута есть за -5% 8)
від *oRошен ?

Угуу, і Львівські пляцки і Житомирські іриски і пару кондитерських :P :P
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 20:53

  WallNutPen написав:+ общ.транспорт за 20% (правда у глобусв еще есть стоко же - но у глобуса другие категории задействованы). Причем все за кредитные

На 1 билет в метро? ;) Где ещё можно расплатиться за транспорт карточкой, да ещё не больше 20 грн.
Проще купить 50 поездок с аналогичной по сумме скидкой.
Так ещё и выгоднее выходит, учитывая налоги с кешбека
arkavs
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 23:43

  arkavs написав:
  WallNutPen написав:+ общ.транспорт за 20% (правда у глобусв еще есть стоко же - но у глобуса другие категории задействованы). Причем все за кредитные

На 1 билет в метро? ;) Где ещё можно расплатиться за транспорт карточкой, да ещё не больше 20 грн.
Проще купить 50 поездок с аналогичной по сумме скидкой.
Так ещё и выгоднее выходит, учитывая налоги с кешбека

Обожаю киевлян :). Дело в том, что метро в Украине есть не везде - вернее мало где есть ;). ИМХО Смотреть на мир надо ширее - я вот в моем прифронтовом городе общественным транспортом годами не пользовался и тоже считал - на поркуа те 20% на общественный транспорт... Но а после того как с прошлой осени до моего город стали долетать КАБы и пришлось "на зимовку" перебраться ближе к Карпатам - оценил удобство данного предложения. Для нерегулярных поездок (а они у меня именно таковы что никакой проездной не выгоден в принципе) - самое оно. И кстати бывая (правда редко) в стольном граде также пользую данное предложение для метро - ибо 50 поездок я и за год не выкатаю, а оплатить несколько "разовых" поездок в 2-3 месяца вполне кошерно выходит.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 01:14

Re: ПУМБ

Так в том то и дело, что только ж в метро и можно расплатиться карточкой.
arkavs
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 15:20

  arkavs написав:Так в том то и дело, что только ж в метро и можно расплатиться карточкой.

Хм. Ви попереднє повідомлення читали? Я дуже активно використовую (на заході), без метро.
valya
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 20:55

Re: ПУМБ

Тю. Ну так напишите конкретно, что у вас в транспорте принимаются банковские карточки. А то ходите вокруг да около...
Респект тогда местным властям.
arkavs
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 09:59

  arkavs написав:Тю. Ну так напишите конкретно, что у вас в транспорте принимаются банковские карточки. А то ходите вокруг да около...
Респект тогда местным властям.

ще в COVIDні часи запровадили оплату по qr-коду, а зараз взагалі щось типу ПОСа поставили.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 12:53

Re: ПУМБ

Добрый день. Как долго должны деньги пролежать на кредитке в ПУМБЕ после ее пополнения, чтобы ими можно было пользоваться в грейсе до конца следующего месяца?
Алексей77
 
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