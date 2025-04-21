Грошима можна зразу користуватися, якщо вони таки були зараховані/проведені по рахунку. Це можна роздивитися тільки у Виписці з від-ня.
І питання тут ЯК і КОЛИ гроші зайшли на погашення.
Ящо це СЕП або до 18:00(..19:00) внутрібанк чи р2р-тягнучка, то можна зразу користуватися.
Всі інші перекази можуть попасти на проводку наступного дня, тобто під овер, який іноді ПУМБа таки і НЕ ігнорить ((
Більшість покупок карткою ПУМБа проводить на наступний день, іноді на +2 дн, тобто, в принципі, під овер з покупкою (не переказом!) таки тяжко попасти