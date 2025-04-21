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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 кві, 2025 13:22
Алексей77 написав:
Добрый день. Как долго должны деньги пролежать на кредитке в ПУМБЕ после ее пополнения, чтобы ими можно было пользоваться в грейсе до конца следующего месяца?
Грошима можна зразу користуватися, якщо вони таки були зараховані/проведені по рахунку. Це можна роздивитися тільки у Виписці з від-ня
.
І питання тут ЯК і КОЛИ гроші зайшли на погашення.
Ящо це СЕП або до 18:00(..19:00) внутрібанк чи р2р-тягнучка, то можна зразу користуватися.
Всі інші перекази можуть попасти на проводку наступного дня, тобто під овер, який іноді ПУМБа таки і НЕ ігнорить ((
Більшість покупок
карткою ПУМБа проводить на наступний день, іноді на +2 дн, тобто, в принципі, під овер з покупкою (не переказом!) таки тяжко попасти
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Додано: Пон 21 кві, 2025 16:20
Amethyst написав: Алексей77 написав:
Добрый день. Как долго должны деньги пролежать на кредитке в ПУМБЕ после ее пополнения, чтобы ими можно было пользоваться в грейсе до конца следующего месяца?
Грошима можна зразу користуватися, якщо вони таки були зараховані/проведені по рахунку. Це можна роздивитися тільки у Виписці з від-ня
.
І питання тут ЯК і КОЛИ гроші зайшли на погашення.
Ящо це СЕП або до 18:00(..19:00) внутрібанк чи р2р-тягнучка, то можна зразу користуватися.
Всі інші перекази можуть попасти на проводку наступного дня, тобто під овер, який іноді ПУМБа таки і НЕ ігнорить ((
Більшість покупок
карткою ПУМБа проводить на наступний день, іноді на +2 дн, тобто, в принципі, під овер з покупкою (не переказом!) таки тяжко попасти
я завжди поповнюю через ВсеКарту. я так розумію, при цьому все потенційні овери залишаються на дебітці. інколи використовую гроші відразу, але з оверами ще ні разу не стикався - я так розумію, в цьому випадку їх немає, й гроші доступні відразу.
в додатку ви це лише побачите на наступний день, чи через день
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Додано: Пон 21 кві, 2025 16:51
""завжди поповнюю через ВсеКарту""
Теж так колись робив. Але ж зараз врахують це все в "оборот". Тільки сеп наразі.
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Додано: Пон 21 кві, 2025 17:30
alibob написав:
""завжди поповнюю через ВсеКарту""
Теж так колись робив. Але ж зараз врахують це все в "оборот". Тільки сеп наразі.
з власної картки на власну картку в межах одного банку не рахується. Чи не так?
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Додано: Пон 21 кві, 2025 18:01
Shaman написав: alibob написав:
""завжди поповнюю через ВсеКарту""
Теж так колись робив. Але ж зараз врахують це все в "оборот". Тільки сеп наразі.
з власної картки на власну картку в межах одного банку не рахується. Чи не так?
Ага, не рахується. Та НБУ взагалі зупинив рахівницю, то ще недолугі мемоХранДисти залишилися )
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