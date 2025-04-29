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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 632633634635 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 74 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 12% 9 2- Погане. Некомпетентне. 18% 13 3- Задовільне. Хотілося б краще. 18% 13 4- Добре. Як і повинно бути. 30% 22 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 23% 17 Всього голосів : 74 Додано: Пон 21 кві, 2025 13:22 Алексей77 написав: Добрый день. Как долго должны деньги пролежать на кредитке в ПУМБЕ после ее пополнения, чтобы ими можно было пользоваться в грейсе до конца следующего месяца? Добрый день. Как долго должны деньги пролежать на кредитке в ПУМБЕ после ее пополнения, чтобы ими можно было пользоваться в грейсе до конца следующего месяца? Грошима можна зразу користуватися, якщо вони таки були зараховані/проведені по рахунку. Це можна роздивитися тільки у Виписці з від-ня.

І питання тут ЯК і КОЛИ гроші зайшли на погашення.

Ящо це СЕП або до 18:00(..19:00) внутрібанк чи р2р-тягнучка, то можна зразу користуватися.

Всі інші перекази можуть попасти на проводку наступного дня, тобто під овер, який іноді ПУМБа таки і НЕ ігнорить ((

Більшість покупок карткою ПУМБа проводить на наступний день, іноді на +2 дн, тобто, в принципі, під овер з покупкою (не переказом!) таки тяжко попасти Грошима можна зразу користуватися, якщо вони таки були зараховані/проведені по рахунку. Це можна роздивитися тільки у ВиписціІ питання тут ЯК і КОЛИ гроші зайшли на погашення.Ящо це СЕП або до 18:00(..19:00) внутрібанк чи р2р-тягнучка, то можна зразу користуватися.Всі інші перекази можуть попасти на проводку наступного дня, тобто під овер, який іноді ПУМБа таки і НЕ ігнорить ((Більшістькарткою ПУМБа проводить на наступний день, іноді на +2 дн, тобто, в принципі, під овер з покупкою (не переказом!) таки тяжко попасти Amethyst

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 6355 З нами з: 05.05.21 Подякував: 486 раз. Подякували: 1243 раз. Профіль 3 1 1 10 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 кві, 2025 16:20 Amethyst написав: Алексей77 написав: Добрый день. Как долго должны деньги пролежать на кредитке в ПУМБЕ после ее пополнения, чтобы ими можно было пользоваться в грейсе до конца следующего месяца? Добрый день. Как долго должны деньги пролежать на кредитке в ПУМБЕ после ее пополнения, чтобы ими можно было пользоваться в грейсе до конца следующего месяца? Грошима можна зразу користуватися, якщо вони таки були зараховані/проведені по рахунку. Це можна роздивитися тільки у Виписці з від-ня.

І питання тут ЯК і КОЛИ гроші зайшли на погашення.

Ящо це СЕП або до 18:00(..19:00) внутрібанк чи р2р-тягнучка, то можна зразу користуватися.

Всі інші перекази можуть попасти на проводку наступного дня, тобто під овер, який іноді ПУМБа таки і НЕ ігнорить ((

Більшість покупок карткою ПУМБа проводить на наступний день, іноді на +2 дн, тобто, в принципі, під овер з покупкою (не переказом!) таки тяжко попасти Грошима можна зразу користуватися, якщо вони таки були зараховані/проведені по рахунку. Це можна роздивитися тільки у ВиписціІ питання тут ЯК і КОЛИ гроші зайшли на погашення.Ящо це СЕП або до 18:00(..19:00) внутрібанк чи р2р-тягнучка, то можна зразу користуватися.Всі інші перекази можуть попасти на проводку наступного дня, тобто під овер, який іноді ПУМБа таки і НЕ ігнорить ((Більшістькарткою ПУМБа проводить на наступний день, іноді на +2 дн, тобто, в принципі, під овер з покупкою (не переказом!) таки тяжко попасти

я завжди поповнюю через ВсеКарту. я так розумію, при цьому все потенційні овери залишаються на дебітці. інколи використовую гроші відразу, але з оверами ще ні разу не стикався - я так розумію, в цьому випадку їх немає, й гроші доступні відразу.



в додатку ви це лише побачите на наступний день, чи через день я завжди поповнюю через ВсеКарту. я так розумію, при цьому все потенційні овери залишаються на дебітці. інколи використовую гроші відразу, але з оверами ще ні разу не стикався - я так розумію, в цьому випадку їх немає, й гроші доступні відразу.в додатку ви це лише побачите на наступний день, чи через день Shaman

Повідомлень: 8699 З нами з: 29.09.19 Подякував: 748 раз. Подякували: 1602 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 кві, 2025 16:51 ""завжди поповнюю через ВсеКарту""



Теж так колись робив. Але ж зараз врахують це все в "оборот". Тільки сеп наразі. alibob Повідомлень: 632 З нами з: 31.01.18 Подякував: 169 раз. Подякували: 74 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 кві, 2025 17:30 alibob написав: ""завжди поповнюю через ВсеКарту""



Теж так колись робив. Але ж зараз врахують це все в "оборот". Тільки сеп наразі. ""завжди поповнюю через ВсеКарту""Теж так колись робив. Але ж зараз врахують це все в "оборот". Тільки сеп наразі.

з власної картки на власну картку в межах одного банку не рахується. Чи не так? з власної картки на власну картку в межах одного банку не рахується. Чи не так? Shaman

Повідомлень: 8699 З нами з: 29.09.19 Подякував: 748 раз. Подякували: 1602 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 кві, 2025 18:01 Shaman написав: alibob написав: ""завжди поповнюю через ВсеКарту""



Теж так колись робив. Але ж зараз врахують це все в "оборот". Тільки сеп наразі. ""завжди поповнюю через ВсеКарту""Теж так колись робив. Але ж зараз врахують це все в "оборот". Тільки сеп наразі.

з власної картки на власну картку в межах одного банку не рахується. Чи не так? з власної картки на власну картку в межах одного банку не рахується. Чи не так? Ага, не рахується. Та НБУ взагалі зупинив рахівницю, то ще недолугі мемоХранДисти залишилися ) Ага, не рахується. Та НБУ взагалі зупинив рахівницю, то ще недолугі мемоХранДисти залишилися ) Amethyst

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 6355 З нами з: 05.05.21 Подякував: 486 раз. Подякували: 1243 раз. Профіль 3 1 1 10 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 кві, 2025 21:21 Amethyst написав: Ага, не рахується. Та НБУ взагалі зупинив рахівницю, то ще недолугі мемоХранДисти залишилися ) Ага, не рахується. Та НБУ взагалі зупинив рахівницю, то ще недолугі мемоХранДисти залишилися )

Мова ж не про ліміт на перекази. Хтось писав, що БУМБа усі рухи враховує у ліміт фінмону, навіть на депо/з депо, тому вже й на воду дуємо. Мова ж не про ліміт на перекази. Хтось писав, що БУМБа усі рухи враховує у ліміт фінмону, навіть на депо/з депо, тому вже й на воду дуємо. klug Повідомлень: 8746 З нами з: 18.08.14 Подякував: 363 раз. Подякували: 1226 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 кві, 2025 20:47 Re: ПУМБ Здравствуйте, вопрос к представителю ПУМБа.

Почему-то с нового года не перечисляются деньги в Киевтеплоэнерго по абонплате за горячую воду и тепло. Проверила по карте - все оплачено. На сайте - нули и растет задолженность.

Как проверить? Hella Повідомлень: 1273 З нами з: 25.08.09 Подякував: 144 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 кві, 2025 15:02 Искатель написав: Звичайно, категорія вибрана і підключена (це для уникнення зайвих питань).

Отже, роблю перший платіж на 1400,19 грн. Перевіряю - кешбеку немає.

Розізлився, пішов у додаток Глобуса, там у квітні дають 2,5% на комуналку, а не 1,5%, як тут. Заплатив 2 платежі, кешбек миттєво падає.

Заходжу знову у ПУМБ онлайн, перевіряю - немає.



Роблю ще один платіж. Через 5-7 хвилин після другого платежу - падає кешбек за нього (раніше було миттєво, щось "докрутили", видать). Третій платіж - знов кешбек через 3-5 хвилин після нього. І так кілька платежів, надалі по всім нараховує, але... із затримкою.

А от по першій сумі - так і не прийшов. Що ж, буду писати у Вайбер у підтримку. Послухаю їхню казочку про "кешбек нараховується протягом 10 днів"...



Але що хочу сказати. За цим банком треба слідкувати, як за кишеньковим злодієм. Бо так і намагається якусь дрібницю потягнути... Звичайно, категорія вибрана і підключена (це для уникнення зайвих питань).Отже, роблю перший платіж на 1400,19 грн. Перевіряю - кешбеку немає.Розізлився, пішов у додаток Глобуса, там у квітні дають 2,5% на комуналку, а не 1,5%, як тут. Заплатив 2 платежі, кешбек миттєво падає.Заходжу знову у ПУМБ онлайн, перевіряю - немає.Роблю ще один платіж. Через 5-7 хвилин після другого платежу - падає кешбек за нього (раніше було миттєво, щось "докрутили", видать). Третій платіж - знов кешбек через 3-5 хвилин після нього. І так кілька платежів, надалі по всім нараховує, але... із затримкою.А от по першій сумі - так і не прийшов. Що ж, буду писати у Вайбер у підтримку. Послухаю їхню казочку про "кешбек нараховується протягом 10 днів"...Але що хочу сказати. За цим банком треба слідкувати, як за кишеньковим злодієм. Бо так і намагається якусь дрібницю потягнути...

Отже, минуло 10 днів, навіть вже 11. Звісно, ніхто нічого не донарахував. Написав у Вайбер на "гарячу лінію", звернув увагу. Сказали, що "подали заявку на розгляд", коротше, це ще тягнутиметься невідомо скільки. І не факт, що нарахують.

Для порівняння: коли подібна ситуація виникала у Абанку, там донарахування відбувались протягом 2 годин максимум. А тут... коротше, за банком треба слідкувати, бо так і намагається десь якось надурити. Отже, минуло 10 днів, навіть вже 11. Звісно, ніхто нічого не донарахував. Написав у Вайбер на "гарячу лінію", звернув увагу. Сказали, що "подали заявку на розгляд", коротше, це ще тягнутиметься невідомо скільки. І не факт, що нарахують.Для порівняння: коли подібна ситуація виникала у Абанку, там донарахування відбувались протягом 2 годин максимум. А тут... коротше, за банком треба слідкувати, бо так і намагається десь якось надурити. Искатель Повідомлень: 6318 З нами з: 22.02.16 Подякував: 1056 раз. Подякували: 4865 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 632633634635 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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