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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 кві, 2025 13:22
Алексей77 написав:
Добрый день. Как долго должны деньги пролежать на кредитке в ПУМБЕ после ее пополнения, чтобы ими можно было пользоваться в грейсе до конца следующего месяца?
Грошима можна зразу користуватися, якщо вони таки були зараховані/проведені по рахунку. Це можна роздивитися тільки у Виписці з від-ня
.
І питання тут ЯК і КОЛИ гроші зайшли на погашення.
Ящо це СЕП або до 18:00(..19:00) внутрібанк чи р2р-тягнучка, то можна зразу користуватися.
Всі інші перекази можуть попасти на проводку наступного дня, тобто під овер, який іноді ПУМБа таки і НЕ ігнорить ((
Більшість покупок
карткою ПУМБа проводить на наступний день, іноді на +2 дн, тобто, в принципі, під овер з покупкою (не переказом!) таки тяжко попасти
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Додано: Пон 21 кві, 2025 16:20
Amethyst написав: Алексей77 написав:
Добрый день. Как долго должны деньги пролежать на кредитке в ПУМБЕ после ее пополнения, чтобы ими можно было пользоваться в грейсе до конца следующего месяца?
Грошима можна зразу користуватися, якщо вони таки були зараховані/проведені по рахунку. Це можна роздивитися тільки у Виписці з від-ня
.
І питання тут ЯК і КОЛИ гроші зайшли на погашення.
Ящо це СЕП або до 18:00(..19:00) внутрібанк чи р2р-тягнучка, то можна зразу користуватися.
Всі інші перекази можуть попасти на проводку наступного дня, тобто під овер, який іноді ПУМБа таки і НЕ ігнорить ((
Більшість покупок
карткою ПУМБа проводить на наступний день, іноді на +2 дн, тобто, в принципі, під овер з покупкою (не переказом!) таки тяжко попасти
я завжди поповнюю через ВсеКарту. я так розумію, при цьому все потенційні овери залишаються на дебітці. інколи використовую гроші відразу, але з оверами ще ні разу не стикався - я так розумію, в цьому випадку їх немає, й гроші доступні відразу.
в додатку ви це лише побачите на наступний день, чи через день
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Додано: Пон 21 кві, 2025 16:51
""завжди поповнюю через ВсеКарту""
Теж так колись робив. Але ж зараз врахують це все в "оборот". Тільки сеп наразі.
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Додано: Пон 21 кві, 2025 17:30
alibob написав:
""завжди поповнюю через ВсеКарту""
Теж так колись робив. Але ж зараз врахують це все в "оборот". Тільки сеп наразі.
з власної картки на власну картку в межах одного банку не рахується. Чи не так?
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Додано: Пон 21 кві, 2025 18:01
Shaman написав: alibob написав:
""завжди поповнюю через ВсеКарту""
Теж так колись робив. Але ж зараз врахують це все в "оборот". Тільки сеп наразі.
з власної картки на власну картку в межах одного банку не рахується. Чи не так?
Ага, не рахується. Та НБУ взагалі зупинив рахівницю, то ще недолугі мемоХранДисти залишилися )
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Amethyst
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Додано: Пон 21 кві, 2025 21:21
Amethyst написав:
Ага, не рахується. Та НБУ взагалі зупинив рахівницю, то ще недолугі мемоХранДисти залишилися )
Мова ж не про ліміт на перекази. Хтось писав, що БУМБа усі рухи враховує у ліміт фінмону, навіть на депо/з депо, тому вже й на воду дуємо.
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Додано: Пон 28 кві, 2025 20:47
Здравствуйте, вопрос к представителю ПУМБа.
Почему-то с нового года не перечисляются деньги в Киевтеплоэнерго по абонплате за горячую воду и тепло. Проверила по карте - все оплачено. На сайте - нули и растет задолженность.
Как проверить?
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Додано: Вів 29 кві, 2025 15:02
Искатель написав:
Звичайно, категорія вибрана і підключена (це для уникнення зайвих питань).
Отже, роблю перший платіж на 1400,19 грн. Перевіряю - кешбеку немає.
Розізлився, пішов у додаток Глобуса, там у квітні дають 2,5% на комуналку, а не 1,5%, як тут. Заплатив 2 платежі, кешбек миттєво падає.
Заходжу знову у ПУМБ онлайн, перевіряю - немає.
Роблю ще один платіж. Через 5-7 хвилин після другого платежу - падає кешбек за нього (раніше було миттєво, щось "докрутили", видать). Третій платіж - знов кешбек через 3-5 хвилин після нього. І так кілька платежів, надалі по всім нараховує, але... із затримкою.
А от по першій сумі - так і не прийшов. Що ж, буду писати у Вайбер у підтримку. Послухаю їхню казочку про "кешбек нараховується протягом 10 днів"...
Але що хочу сказати. За цим банком треба слідкувати, як за кишеньковим злодієм. Бо так і намагається якусь дрібницю потягнути...
Отже, минуло 10 днів, навіть вже 11. Звісно, ніхто нічого не донарахував. Написав у Вайбер на "гарячу лінію", звернув увагу. Сказали, що "подали заявку на розгляд", коротше, це ще тягнутиметься невідомо скільки. І не факт, що нарахують.
Для порівняння: коли подібна ситуація виникала у Абанку, там донарахування відбувались протягом 2 годин максимум. А тут... коротше, за банком треба слідкувати, бо так і намагається десь якось надурити.
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Додано: Вів 29 кві, 2025 15:45
шаблони саме поповнення пумбокартки з карток інших банків не працюють: свідома політика ПУМБ чи аппка знов глючить?
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