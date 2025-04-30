Искатель
Вітаємо! Ми бажаємо це перевірити, тому написали в приватні повідомлення для уточнення деталей.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 кві, 2025 09:45
Искатель
Вітаємо! Ми бажаємо це перевірити, тому написали в приватні повідомлення для уточнення деталей.
Додано: Сер 30 кві, 2025 11:47
Надав усю необхідну інформацію. Чекаю донарахування і пояснення, "а що це було". Бо виходить, якщо не слідкувати, то можна просто залишитися без кешбеку законного.
Я писав у листі, хочу ще тут вказати: треба реалізувати можливість, щоб по кожній операції окремо відображався нарахований кешбек (як це робиться у дуже багатьох банках). Тоді можна буде побачити, по яких операціях він є, а по яких - немає. Оскільки як мінімум це вже третій випадок, коли ПУМБ "забував" нарахувати, то контроль необхідний.
Додано: Сер 30 кві, 2025 11:58
Искатель
Дякуємо! Все детально перевіримо та повернемось з відповіддю.
Додано: Сер 30 кві, 2025 18:51
Маю гривневу карту ВСЕКАРТА і $ карту, зняття готівки в кассі для кожної окремо 2 рази на місяць? чи разом?
Додано: Сер 30 кві, 2025 19:04
Чому я це питаю, бо довгий час тримаю на валютній картці 550$. Деколи використовую, щоб біле зробити синім. В Квітні місяці знімав валюту 1 раз. Інших рахунків у валюті нема. Зараз дивлюсь, а операція пройшла з 1% комісіі. До цього один раз знімав гривню в касі. Але коли дивлюсь виписку, то в ній перед операцією з видачі, є ще одна незрозуміла на 0$, тому і запитав, як рахують кількості зняття.
До речі, в цьому відділенні, видача зроблена по новому, через супер модний термінал, може це має значення?
В чаті сказали чекати 3 дні але то якось довго
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