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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 633634635636

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 74
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 09:45

Искатель
Вітаємо! Ми бажаємо це перевірити, тому написали в приватні повідомлення для уточнення деталей.
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 11:47

  PUMB написав:Искатель
Вітаємо! Ми бажаємо це перевірити, тому написали в приватні повідомлення для уточнення деталей.

Надав усю необхідну інформацію. Чекаю донарахування і пояснення, "а що це було". Бо виходить, якщо не слідкувати, то можна просто залишитися без кешбеку законного.

Я писав у листі, хочу ще тут вказати: треба реалізувати можливість, щоб по кожній операції окремо відображався нарахований кешбек (як це робиться у дуже багатьох банках). Тоді можна буде побачити, по яких операціях він є, а по яких - немає. Оскільки як мінімум це вже третій випадок, коли ПУМБ "забував" нарахувати, то контроль необхідний.
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 11:58

Искатель
Дякуємо! Все детально перевіримо та повернемось з відповіддю.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 18:51

Маю гривневу карту ВСЕКАРТА і $ карту, зняття готівки в кассі для кожної окремо 2 рази на місяць? чи разом?
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 19:04

  ukr0014959 написав:Маю гривневу карту ВСЕКАРТА і $ карту, зняття готівки в кассі для кожної окремо 2 рази на місяць? чи разом?


Чому я це питаю, бо довгий час тримаю на валютній картці 550$. Деколи використовую, щоб біле зробити синім. В Квітні місяці знімав валюту 1 раз. Інших рахунків у валюті нема. Зараз дивлюсь, а операція пройшла з 1% комісіі. До цього один раз знімав гривню в касі. Але коли дивлюсь виписку, то в ній перед операцією з видачі, є ще одна незрозуміла на 0$, тому і запитав, як рахують кількості зняття.
До речі, в цьому відділенні, видача зроблена по новому, через супер модний термінал, може це має значення?

В чаті сказали чекати 3 дні але то якось довго
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 22:27

  Искатель написав:Я писав у листі, хочу ще тут вказати: треба реалізувати можливість, щоб по кожній операції окремо відображався нарахований кешбек (як це робиться у дуже багатьох банках). Тоді можна буде побачити, по яких операціях він є, а по яких - немає.

Конкретизуйте, де Ви хочете це бачити і чим не влаштовує історія нарахування кишмишу, де показані операції з кишмишем і сума нарахування?
klug
 
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