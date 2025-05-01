ukr0014959 написав:
Чому я це питаю, бо довгий час тримаю на валютній картці 550$. Деколи використовую, щоб біле зробити синім. В Квітні місяці знімав валюту 1 раз. Інших рахунків у валюті нема. Зараз дивлюсь, а операція пройшла з 1% комісіі. До цього один раз знімав гривню в касі. Але коли дивлюсь виписку, то в ній перед операцією з видачі, є ще одна незрозуміла на 0$, тому і запитав, як рахують кількості зняття.
До речі, в цьому відділенні, видача зроблена по новому, через супер модний термінал, може це має значення?
В чаті сказали чекати 3 дні але то якось довго
Дякую, питання вирішене 20$ повернулись додому)
А що було. Я у відділенні побачив, що термін дії картки минув та вирішив її змінити. В той же день, використав її, щоб зняти валюту, а виявилось, що якийсь код ще не підтягнувся, тому списало комісію.