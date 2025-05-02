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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 634635636637 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 74 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 12% 9 2- Погане. Некомпетентне. 18% 13 3- Задовільне. Хотілося б краще. 18% 13 4- Добре. Як і повинно бути. 30% 22 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 23% 17 Всього голосів : 74 Додано: Чет 01 тра, 2025 14:07 ukr0014959 написав: ukr0014959 написав: Маю гривневу карту ВСЕКАРТА і $ карту, зняття готівки в кассі для кожної окремо 2 рази на місяць? чи разом? Маю гривневу карту ВСЕКАРТА і $ карту, зняття готівки в кассі для кожної окремо 2 рази на місяць? чи разом?



Чому я це питаю, бо довгий час тримаю на валютній картці 550$. Деколи використовую, щоб біле зробити синім. В Квітні місяці знімав валюту 1 раз. Інших рахунків у валюті нема. Зараз дивлюсь, а операція пройшла з 1% комісіі. До цього один раз знімав гривню в касі. Але коли дивлюсь виписку, то в ній перед операцією з видачі, є ще одна незрозуміла на 0$, тому і запитав, як рахують кількості зняття.

До речі, в цьому відділенні, видача зроблена по новому, через супер модний термінал, може це має значення?



В чаті сказали чекати 3 дні але то якось довго Чому я це питаю, бо довгий час тримаю на валютній картці 550$. Деколи використовую, щоб біле зробити синім. В Квітні місяці знімав валюту 1 раз. Інших рахунків у валюті нема. Зараз дивлюсь, а операція пройшла з 1% комісіі. До цього один раз знімав гривню в касі. Але коли дивлюсь виписку, то в ній перед операцією з видачі, є ще одна незрозуміла на 0$, тому і запитав, як рахують кількості зняття.До речі, в цьому відділенні, видача зроблена по новому, через супер модний термінал, може це має значення?В чаті сказали чекати 3 дні але то якось довго



Дякую, питання вирішене 20$ повернулись додому)

А що було. Я у відділенні побачив, що термін дії картки минув та вирішив її змінити. В той же день, використав її, щоб зняти валюту, а виявилось, що якийсь код ще не підтягнувся, тому списало комісію. Дякую, питання вирішене 20$ повернулись додому)А що було. Я у відділенні побачив, що термін дії картки минув та вирішив її змінити. В той же день, використав її, щоб зняти валюту, а виявилось, що якийсь код ще не підтягнувся, тому списало комісію. ukr0014959 Повідомлень: 473 З нами з: 05.01.16 Подякував: 14 раз. Подякували: 21 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 тра, 2025 23:48 Чисто теоретично. Якщо вчасно забув сплатити частину за "Сплатити частинами", що буде?





1.На гривневих картах нулі, трохи валюти є на дол.та євро картах спише з них чи нє?

2.Або якщо є гривня на картках то спершу спише з якої, кредитки чи дебетки?

3.Якщо спише з кредитки, то цей платіж не піде до грейсу?



І ще. Сплата частинами відкусила шматок кредліміту. Ці гроші будуть повертатися на карту поступово (при сплачувані частини) чи вже коли загашу Сплату Частинами повністю? novichok

Повідомлень: 3552 З нами з: 31.03.13 Подякував: 33 раз. Подякували: 304 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 тра, 2025 09:02 novichok написав: Чисто теоретично. Якщо вчасно забув сплатити частину за "Сплатити частинами", що буде?





1.На гривневих картах нулі, трохи валюти є на дол.та євро картах спише з них чи нє?

2.Або якщо є гривня на картках то спершу спише з якої, кредитки чи дебетки?

3.Якщо спише з кредитки, то цей платіж не піде до грейсу?



І ще. Сплата частинами відкусила шматок кредліміту. Ці гроші будуть повертатися на карту поступово (при сплачувані частини) чи вже коли загашу Сплату Частинами повністю? Чисто теоретично. Якщо вчасно забув сплатити частину за "Сплатити частинами", що буде?1.На гривневих картах нулі, трохи валюти є на дол.та євро картах спише з них чи нє?2.Або якщо є гривня на картках то спершу спише з якої, кредитки чи дебетки?3.Якщо спише з кредитки, то цей платіж не піде до грейсу?І ще. Сплата частинами відкусила шматок кредліміту. Ці гроші будуть повертатися на карту поступово (при сплачувані частини) чи вже коли загашу Сплату Частинами повністю?

Списати може тільки з гривневої дебетки.

Ліміт на кредитну карту буде повертатися поступово (при сплачувані частини). Списати може тільки з гривневої дебетки.Ліміт на кредитну карту буде повертатися поступово (при сплачувані частини). ramzes4

Повідомлень: 1146 З нами з: 29.08.13 Подякував: 2480 раз. Подякували: 311 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 тра, 2025 10:32 Re: ПУМБ Народ, це тіки в мене така цікава робота з шаблонами: Є шаблон СенсНаПумб, поповнення пумб дебетки з сенсової. Так он при виборі шаблона пише, що недостатньо коштів(це логічно, на пумб карті 0), і не дає поповнити. Тобто, щоб поповнити карту пумб на 200грн, на ній вже має бути 200 або більше chipmunk Повідомлень: 9045 З нами з: 15.04.09 Подякував: 570 раз. Подякували: 590 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 тра, 2025 10:46 chipmunk написав: Народ, це тіки в мене така цікава робота з шаблонами: Є шаблон СенсНаПумб, поповнення пумб дебетки з сенсової. Так он при виборі шаблона пише, що недостатньо коштів(це логічно, на пумб карті 0), і не дає поповнити. Тобто, щоб поповнити карту пумб на 200грн, на ній вже має бути 200 або більше Народ, це тіки в мене така цікава робота з шаблонами: Є шаблон СенсНаПумб, поповнення пумб дебетки з сенсової. Так он при виборі шаблона пише, що недостатньо коштів(це логічно, на пумб карті 0), і не дає поповнити. Тобто, щоб поповнити карту пумб на 200грн, на ній вже має бути 200 або більше

Хм. Прикольно, у мене теж таке. Тупо ВХІДНІ шаблони покоцали?

Мабуть до програмерів прийшов школяр якийсь... або банка заборонила свою р2р-тянучку, бо нова тягнучка створюється теж з таким прИкоЛом Хм. Прикольно, у мене теж таке. Тупо ВХІДНІ шаблони покоцали?Мабуть до програмерів прийшов школяр якийсь... або банка заборонила свою р2р-тянучку, бо нова тягнучка створюється теж з таким прИкоЛом Amethyst

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 6358 З нами з: 05.05.21 Подякував: 487 раз. Подякували: 1247 раз. Профіль 3 1 1 10 ВідповістиЦитата #<1 ... 634635636637 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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