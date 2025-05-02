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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 634635636637

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 74
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 14:07

  ukr0014959 написав:
  ukr0014959 написав:Маю гривневу карту ВСЕКАРТА і $ карту, зняття готівки в кассі для кожної окремо 2 рази на місяць? чи разом?


Чому я це питаю, бо довгий час тримаю на валютній картці 550$. Деколи використовую, щоб біле зробити синім. В Квітні місяці знімав валюту 1 раз. Інших рахунків у валюті нема. Зараз дивлюсь, а операція пройшла з 1% комісіі. До цього один раз знімав гривню в касі. Але коли дивлюсь виписку, то в ній перед операцією з видачі, є ще одна незрозуміла на 0$, тому і запитав, як рахують кількості зняття.
До речі, в цьому відділенні, видача зроблена по новому, через супер модний термінал, може це має значення?

В чаті сказали чекати 3 дні але то якось довго


Дякую, питання вирішене 20$ повернулись додому)
А що було. Я у відділенні побачив, що термін дії картки минув та вирішив її змінити. В той же день, використав її, щоб зняти валюту, а виявилось, що якийсь код ще не підтягнувся, тому списало комісію.
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 23:48

Чисто теоретично. Якщо вчасно забув сплатити частину за "Сплатити частинами", що буде?


1.На гривневих картах нулі, трохи валюти є на дол.та євро картах спише з них чи нє?
2.Або якщо є гривня на картках то спершу спише з якої, кредитки чи дебетки?
3.Якщо спише з кредитки, то цей платіж не піде до грейсу?

І ще. Сплата частинами відкусила шматок кредліміту. Ці гроші будуть повертатися на карту поступово (при сплачувані частини) чи вже коли загашу Сплату Частинами повністю?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 09:02

  novichok написав:Чисто теоретично. Якщо вчасно забув сплатити частину за "Сплатити частинами", що буде?


1.На гривневих картах нулі, трохи валюти є на дол.та євро картах спише з них чи нє?
2.Або якщо є гривня на картках то спершу спише з якої, кредитки чи дебетки?
3.Якщо спише з кредитки, то цей платіж не піде до грейсу?

І ще. Сплата частинами відкусила шматок кредліміту. Ці гроші будуть повертатися на карту поступово (при сплачувані частини) чи вже коли загашу Сплату Частинами повністю?

Списати може тільки з гривневої дебетки.
Ліміт на кредитну карту буде повертатися поступово (при сплачувані частини).
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 10:32

Re: ПУМБ

Народ, це тіки в мене така цікава робота з шаблонами: Є шаблон СенсНаПумб, поповнення пумб дебетки з сенсової. Так он при виборі шаблона пише, що недостатньо коштів(це логічно, на пумб карті 0), і не дає поповнити. Тобто, щоб поповнити карту пумб на 200грн, на ній вже має бути 200 або більше :)
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 10:46

  chipmunk написав:Народ, це тіки в мене така цікава робота з шаблонами: Є шаблон СенсНаПумб, поповнення пумб дебетки з сенсової. Так он при виборі шаблона пише, що недостатньо коштів(це логічно, на пумб карті 0), і не дає поповнити. Тобто, щоб поповнити карту пумб на 200грн, на ній вже має бути 200 або більше :)

Хм. Прикольно, у мене теж таке. Тупо ВХІДНІ шаблони покоцали?
Мабуть до програмерів прийшов школяр якийсь... або банка заборонила свою р2р-тянучку, бо нова тягнучка створюється теж з таким прИкоЛом :evil:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 11:51

Re: ПУМБ

Підтримка кінець кінцем написала геніальний текст :))
"може бути комісія зі сторони банку з якого поповнюєте картку. Рекомендую безпосередньо провести переказ в застосунку іншого банку."
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 12:06

  chipmunk написав:Підтримка кінець кінцем написала геніальний текст :))
"може бути комісія зі сторони банку з якого поповнюєте картку. Рекомендую безпосередньо провести переказ в застосунку іншого банку."

Агаа, школота вже і на підтримці сидить. Ну капець :evil:

Зробив новий шаблон для поповнення зі сторонньої картки.
При створенні поповнення відбулося, а от при спробі повторного поповнення вже через збережений шаблон підставляється дебетка ПУМБа і відбувається перевірка достатності коштів. Паламанали!!
Amethyst
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