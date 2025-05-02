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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 тра, 2025 14:07
ukr0014959 написав: ukr0014959 написав:
Маю гривневу карту ВСЕКАРТА і $ карту, зняття готівки в кассі для кожної окремо 2 рази на місяць? чи разом?
Чому я це питаю, бо довгий час тримаю на валютній картці 550$. Деколи використовую, щоб біле зробити синім. В Квітні місяці знімав валюту 1 раз. Інших рахунків у валюті нема. Зараз дивлюсь, а операція пройшла з 1% комісіі. До цього один раз знімав гривню в касі. Але коли дивлюсь виписку, то в ній перед операцією з видачі, є ще одна незрозуміла на 0$, тому і запитав, як рахують кількості зняття.
До речі, в цьому відділенні, видача зроблена по новому, через супер модний термінал, може це має значення?
В чаті сказали чекати 3 дні але то якось довго
Дякую, питання вирішене 20$ повернулись додому)
А що було. Я у відділенні побачив, що термін дії картки минув та вирішив її змінити. В той же день, використав її, щоб зняти валюту, а виявилось, що якийсь код ще не підтягнувся, тому списало комісію.
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ukr0014959
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Додано: Чет 01 тра, 2025 23:48
Чисто теоретично. Якщо вчасно забув сплатити частину за "Сплатити частинами", що буде?
1.На гривневих картах нулі, трохи валюти є на дол.та євро картах спише з них чи нє?
2.Або якщо є гривня на картках то спершу спише з якої, кредитки чи дебетки?
3.Якщо спише з кредитки, то цей платіж не піде до грейсу?
І ще. Сплата частинами відкусила шматок кредліміту. Ці гроші будуть повертатися на карту поступово (при сплачувані частини) чи вже коли загашу Сплату Частинами повністю?
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novichok
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 09:02
novichok написав:
Чисто теоретично. Якщо вчасно забув сплатити частину за "Сплатити частинами", що буде?
1.На гривневих картах нулі, трохи валюти є на дол.та євро картах спише з них чи нє?
2.Або якщо є гривня на картках то спершу спише з якої, кредитки чи дебетки?
3.Якщо спише з кредитки, то цей платіж не піде до грейсу?
І ще. Сплата частинами відкусила шматок кредліміту. Ці гроші будуть повертатися на карту поступово (при сплачувані частини) чи вже коли загашу Сплату Частинами повністю?
Списати може тільки з гривневої дебетки.
Ліміт на кредитну карту буде повертатися поступово (при сплачувані частини).
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 10:32
Народ, це тіки в мене така цікава робота з шаблонами: Є шаблон СенсНаПумб, поповнення пумб дебетки з сенсової. Так он при виборі шаблона пише, що недостатньо коштів(це логічно, на пумб карті 0), і не дає поповнити. Тобто, щоб поповнити карту пумб на 200грн, на ній вже має бути 200 або більше
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chipmunk
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 10:46
chipmunk написав:
Народ, це тіки в мене така цікава робота з шаблонами: Є шаблон СенсНаПумб, поповнення пумб дебетки з сенсової. Так он при виборі шаблона пише, що недостатньо коштів(це логічно, на пумб карті 0), і не дає поповнити. Тобто, щоб поповнити карту пумб на 200грн, на ній вже має бути 200 або більше
Хм. Прикольно, у мене теж таке. Тупо ВХІДНІ шаблони покоцали?
Мабуть до програмерів прийшов школяр якийсь... або банка заборонила свою р2р-тянучку, бо нова тягнучка створюється теж з таким прИкоЛом
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 11:51
Підтримка кінець кінцем написала геніальний текст
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"може бути комісія зі сторони банку з якого поповнюєте картку. Рекомендую безпосередньо провести переказ в застосунку іншого банку."
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chipmunk
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 12:06
chipmunk написав:
Підтримка кінець кінцем написала геніальний текст
)
"може бути комісія зі сторони банку з якого поповнюєте картку. Рекомендую безпосередньо провести переказ в застосунку іншого банку."
Агаа, школота вже і на підтримці сидить. Ну капець
Зробив новий шаблон для поповнення зі сторонньої
картки.
При створенні поповнення відбулося, а от при спробі повторного поповнення вже через збережений шаблон підставляється дебетка ПУМБа і відбувається перевірка достатності коштів. Паламанали!!
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:26
Amethyst написав:
Ну капець
Зробив новий шаблон для поповнення зі сторонньої
картки.
При створенні поповнення відбулося, а от при спробі повторного поповнення вже через збережений шаблон підставляється дебетка ПУМБа і відбувається перевірка достатності коштів. Паламанали!!
flysoulfly написав:
шаблони саме поповнення пумбокартки з карток інших банків не працюють: свідома політика ПУМБ
чи аппка знов глючить?
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:40
flysoulfly написав: Amethyst написав:
Ну капець
Зробив новий шаблон для поповнення зі сторонньої
картки.
При створенні поповнення відбулося, а от при спробі повторного поповнення вже через збережений шаблон підставляється дебетка ПУМБа і відбувається перевірка достатності коштів. Паламанали!!
flysoulfly написав:
шаблони саме поповнення пумбокартки з карток інших банків не працюють: свідома політика ПУМБ
чи аппка знов глючить?
І Офпред цілий робочий тиждень ігнорить ваш запит.
Ну таке, ПУМБу, мабуть, це не потрібно
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:43
Amethyst написав:
Мабуть до програмерів прийшов школяр якийсь...
Поліна GPT LLM'івна крім підтримки захопила тепер ще й розробку.
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klug
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