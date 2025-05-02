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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 635636637638

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 74
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:56

Re: ПУМБ

Тігіпка купив пумба? В таськи ж теж таке
chipmunk
 
Повідомлень: 9048
З нами з: 15.04.09
Подякував: 570 раз.
Подякували: 590 раз.
 
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  #<1 ... 635636637638
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