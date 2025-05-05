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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 635636637638

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 74
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:56

Re: ПУМБ

Тігіпка купив пумба? В таськи ж теж таке
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 16:07

  chipmunk написав:Тігіпка купив пумба? В таськи ж теж таке

Схоже, що недокупив, бо таки руцями можна ще ввести рек-ти картки :mrgreen:
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 16:10

  chipmunk написав:Тігіпка купив пумба? В таськи ж теж таке
він_працює™
Але ж за цією ознакою у Тасі повна дупа, а тут ще не повна.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 09:17

  ukr0014959 написав:
  ukr0014959 написав:Маю гривневу карту ВСЕКАРТА і $ карту, зняття готівки в кассі для кожної окремо 2 рази на місяць? чи разом?


Чому я це питаю, бо довгий час тримаю на валютній картці 550$. Деколи використовую, щоб біле зробити синім. В Квітні місяці знімав валюту 1 раз. Інших рахунків у валюті нема. Зараз дивлюсь, а операція пройшла з 1% комісіі. До цього один раз знімав гривню в касі. Але коли дивлюсь виписку, то в ній перед операцією з видачі, є ще одна незрозуміла на 0$, тому і запитав, як рахують кількості зняття.
До речі, в цьому відділенні, видача зроблена по новому, через супер модний термінал, може це має значення?

В чаті сказали чекати 3 дні але то якось довго

шо за новий термінал?
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