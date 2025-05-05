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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:56
Тігіпка купив пумба? В таськи ж теж таке
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chipmunk
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 16:07
chipmunk написав:
Тігіпка купив пумба? В таськи ж теж таке
Схоже, що недокупив, бо таки руцями можна ще ввести рек-ти картки
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 16:10
chipmunk написав:
Тігіпка купив пумба? В таськи ж теж таке
він_працює™
Але ж за цією ознакою у Тасі повна дупа, а тут ще не повна.
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Додано: Пон 05 тра, 2025 09:17
ukr0014959 написав: ukr0014959 написав:
Маю гривневу карту ВСЕКАРТА і $ карту, зняття готівки в кассі для кожної окремо 2 рази на місяць? чи разом?
Чому я це питаю, бо довгий час тримаю на валютній картці 550$. Деколи використовую, щоб біле зробити синім. В Квітні місяці знімав валюту 1 раз. Інших рахунків у валюті нема. Зараз дивлюсь, а операція пройшла з 1% комісіі. До цього один раз знімав гривню в касі. Але коли дивлюсь виписку, то в ній перед операцією з видачі, є ще одна незрозуміла на 0$, тому і запитав, як рахують кількості зняття.
До речі, в цьому відділенні, видача зроблена по новому, через супер модний термінал, може це має значення?
В чаті сказали чекати 3 дні але то якось довго
шо за новий термінал?
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