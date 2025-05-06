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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 635636637638

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ПУМБ 3.3 5 74
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:56

Re: ПУМБ

Тігіпка купив пумба? В таськи ж теж таке
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 16:07

  chipmunk написав:Тігіпка купив пумба? В таськи ж теж таке

Схоже, що недокупив, бо таки руцями можна ще ввести рек-ти картки :mrgreen:
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 16:10

  chipmunk написав:Тігіпка купив пумба? В таськи ж теж таке
він_працює™
Але ж за цією ознакою у Тасі повна дупа, а тут ще не повна.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 09:17

  ukr0014959 написав:
  ukr0014959 написав:Маю гривневу карту ВСЕКАРТА і $ карту, зняття готівки в кассі для кожної окремо 2 рази на місяць? чи разом?


Чому я це питаю, бо довгий час тримаю на валютній картці 550$. Деколи використовую, щоб біле зробити синім. В Квітні місяці знімав валюту 1 раз. Інших рахунків у валюті нема. Зараз дивлюсь, а операція пройшла з 1% комісіі. До цього один раз знімав гривню в касі. Але коли дивлюсь виписку, то в ній перед операцією з видачі, є ще одна незрозуміла на 0$, тому і запитав, як рахують кількості зняття.
До речі, в цьому відділенні, видача зроблена по новому, через супер модний термінал, може це має значення?

В чаті сказали чекати 3 дні але то якось довго

шо за новий термінал?
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 18:10

  PUMB написав:Искатель
Вітаємо! Ми бажаємо це перевірити, тому написали в приватні повідомлення для уточнення деталей.

Минув ще один тиждень.
Шановні побратими по цьому ПУМБу...як ви гадаєте... Чи буде спеціалістам такого потужного банку достатньо місяця, щоб вирішити проблему донарахування кешбеку по одній(!) операції (відомо якій, шукати не треба!), тобто зробити те, що, наприклад, Абанк робить за 1,5-2 години?
Чи вони попросять ще один місяць на "вирішення проблеми"?

А тепер серйозно. Тут що, всю техпідтримку звільнили і набрали школярів чи реально штучний інтелект працює замість людей?
Я розумію, що важко додати шаблон для оплати комуналки по новій організації. Але просто донарахувати кешбек по одній операції, просто помножити суму на 0,015 і результат доплюсувати до кешбеку - на це потрібно місяць, серйозно?!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 18:15

Просто виникає резонне запитання: всі оці "Крамниці кешбеків", заохочувальні акції, все інше промо для клієнтів - чи працює воно насправді? Чи банк захоче/зможе - виплатить, не захоче - зробить вигляд, що так і треба?
Якось несолідно. Дуже несолідно виглядає...
Искатель
 
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