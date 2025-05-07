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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:56
Re: ПУМБ
Тігіпка купив пумба? В таськи ж теж таке
Додано: П'ят 02 тра, 2025 16:07
Додано: П'ят 02 тра, 2025 16:10
Додано: Пон 05 тра, 2025 09:17
шо за новий термінал?
Додано: Вів 06 тра, 2025 18:10
Минув ще один тиждень.
Шановні побратими по цьому ПУМБу...як ви гадаєте... Чи буде спеціалістам такого потужного банку достатньо місяця, щоб вирішити проблему донарахування кешбеку по одній(!) операції (відомо якій, шукати не треба!), тобто зробити те, що, наприклад, Абанк робить за 1,5-2 години?
Чи вони попросять ще один місяць на "вирішення проблеми"?
А тепер серйозно. Тут що, всю техпідтримку звільнили і набрали школярів чи реально штучний інтелект працює замість людей?
Я розумію, що важко додати шаблон для оплати комуналки по новій організації. Але просто донарахувати кешбек по одній операції, просто помножити суму на 0,015 і результат доплюсувати до кешбеку - на це потрібно місяць, серйозно?!
Додано: Вів 06 тра, 2025 18:15
Просто виникає резонне запитання: всі оці "Крамниці кешбеків", заохочувальні акції, все інше промо для клієнтів - чи працює воно насправді? Чи банк захоче/зможе - виплатить, не захоче - зробить вигляд, що так і треба?
Якось несолідно. Дуже несолідно виглядає...
Додано: Вів 06 тра, 2025 20:04
Искатель
Вітаємо! Дякуємо, що звернули на це увагу. На жаль, для виконання даної дії донарахування нам потрібно більше часу. Кешбек буде обов'язково зарахований. Будь ласка, очікуйте. Будемо вдячні за розуміння!
Додано: Вів 06 тра, 2025 23:26
Искатель ви як мала дитина. Це ж пумба! У них в посадових інструкціях прописано при зверненні клієнта 10 робочих днів -АБСОЛЮТНО НІЧОГО НЕ РОБИТИ в надії що воно саме "розмокчеться". От якщо не "розсмокчеться" вони ще 10 (робочих) будуть чухати писок щоб знайти крайнього, хто буде це робирати. То для вас просто помножити на 0.015. А тут бізнес-процеси, KPI і т.д., і т.п. Не заважайте людям і не відволікайте від... а не важно від чого - просто не відволікайте
Додано: Сер 07 тра, 2025 01:22
Не порівнюйте солідну банку з Ломбардом. ПУМБа працює ґрунтовно і системно, щоб виключити можливість подібних інцидентів у майбутньому. Для початку треба продзвонити сто мільярдів транзисторів у сервері нарахування кешбеків, щоб виключити апаратний збій, далі виключити квантові ефекти, перевірити взаємодію на субатомному рівні - можливо відбулася взаємодія з нейтрино. Це багато роботи і швидко не робиться. Тому очікуйте, з Нобелівської премії Вам усе компенсують.
P.S. від ваших сліз аж Flamingo зламався.
Додано: Сер 07 тра, 2025 11:03
Лише у моїй практиці - це третій випадок(чи четвертий, я вже давно збився з ліку). Тому "виключити можливість" ПУМБ не може, у нього вимикача немає
Проте раніше лікували швидше. Певно, дійсно продзвонюють всі транзистори у серверах.
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