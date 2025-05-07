|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 тра, 2025 12:11
Та не. Там действительно подход - авось рассосется само и клиент забьет. У меня уже несколько лет не могут заявку по почте реализовать на пополнение по счету Домашний интернет от КС. Несколько раз писал, потом забил. Пополняю в другом банке...
-
arkavs
-
-
- Повідомлень: 572
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 859 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор