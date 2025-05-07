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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 636637638639

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 74
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 12:11

Re: ПУМБ

Та не. Там действительно подход - авось рассосется само и клиент забьет. У меня уже несколько лет не могут заявку по почте реализовать на пополнение по счету Домашний интернет от КС. Несколько раз писал, потом забил. Пополняю в другом банке...
arkavs
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Повідомлень: 572
З нами з: 11.06.15
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  #<1 ... 636637638639
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