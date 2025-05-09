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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 тра, 2025 12:11
Re: ПУМБ
Та не. Там действительно подход - авось рассосется само и клиент забьет. У меня уже несколько лет не могут заявку по почте реализовать на пополнение по счету Домашний интернет от КС. Несколько раз писал, потом забил. Пополняю в другом банке...
Додано: Сер 07 тра, 2025 14:07
Re: ПУМБ
Да о чем мы говорим.Четыре года не могут сделать так что б показания счётчиков за которые платишь в платежах печатались(киевтеплоенерго/киевводоканал)
Додано: П'ят 09 тра, 2025 12:50
Re: ПУМБ
Я так розумію пакет Persona Вже не працює?
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