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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 тра, 2025 12:11
Re: ПУМБ
Та не. Там действительно подход - авось рассосется само и клиент забьет. У меня уже несколько лет не могут заявку по почте реализовать на пополнение по счету Домашний интернет от КС. Несколько раз писал, потом забил. Пополняю в другом банке...
Додано: Сер 07 тра, 2025 14:07
Re: ПУМБ
Да о чем мы говорим.Четыре года не могут сделать так что б показания счётчиков за которые платишь в платежах печатались(киевтеплоенерго/киевводоканал)
Додано: П'ят 09 тра, 2025 12:50
Re: ПУМБ
Я так розумію пакет Persona Вже не працює?
Додано: Нед 11 тра, 2025 13:17
Прошу порадити як підвищити кред. лім. на Все можу?
В ІБ не знайшов такої опції
Додано: Нед 11 тра, 2025 13:22
Додано: Нед 11 тра, 2025 13:28
Внизу на головній сторінці в додатку є меню "Кредити", там вгорі побачите свій поточний ліміт, скільки використано, і там же є три риски-повзунки червоні, на них натискаєте і бачите "Налаштування кредитних лімітів", пробуєте "змінити єдиний ліміт" (там максимальна сума наразі 300к). Якщо дасть змінити на бажану, тоді можна спробувати змінити відповідний ліміт по кредитці
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