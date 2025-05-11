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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 636637638639

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 74
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 12:11

Re: ПУМБ

Та не. Там действительно подход - авось рассосется само и клиент забьет. У меня уже несколько лет не могут заявку по почте реализовать на пополнение по счету Домашний интернет от КС. Несколько раз писал, потом забил. Пополняю в другом банке...
arkavs
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 14:07

Re: ПУМБ

Да о чем мы говорим.Четыре года не могут сделать так что б показания счётчиков за которые платишь в платежах печатались(киевтеплоенерго/киевводоканал)
посетитель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 12:50

Re: ПУМБ

Я так розумію пакет Persona Вже не працює?
lamal
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 13:59

lamal
Вітаємо!
Працює 😌
PUMB
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 13:17

Прошу порадити як підвищити кред. лім. на Все можу?
В ІБ не знайшов такої опції
Visky
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 13:22

  Visky написав:Прошу порадити як підвищити кред. лім. на Все можу?
В ІБ не знайшов такої опції

Вони самі підвищують
Але можете і в чат постукати. Можуть запросити перепідписати Анкету в аплікусі
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 13:28

  Visky написав:Прошу порадити як підвищити кред. лім. на Все можу?
В ІБ не знайшов такої опції


Внизу на головній сторінці в додатку є меню "Кредити", там вгорі побачите свій поточний ліміт, скільки використано, і там же є три риски-повзунки червоні, на них натискаєте і бачите "Налаштування кредитних лімітів", пробуєте "змінити єдиний ліміт" (там максимальна сума наразі 300к). Якщо дасть змінити на бажану, тоді можна спробувати змінити відповідний ліміт по кредитці
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 23:12

Visky
Вітаємо!
Для того, щоб змінити ліміт кредитки, у розділі «Кредити» натисніть на три риски «Налаштування» - «Змінити ліміт кредитної картки», вкажіть бажану суму, надайте документи, після чого, очікуйте на результати узгодження. 😌
PUMB
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  #<1 ... 636637638639
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