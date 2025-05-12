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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 636637638639

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ПУМБ 3.3 5 74
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 12:11

Re: ПУМБ

Та не. Там действительно подход - авось рассосется само и клиент забьет. У меня уже несколько лет не могут заявку по почте реализовать на пополнение по счету Домашний интернет от КС. Несколько раз писал, потом забил. Пополняю в другом банке...
arkavs
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 14:07

Re: ПУМБ

Да о чем мы говорим.Четыре года не могут сделать так что б показания счётчиков за которые платишь в платежах печатались(киевтеплоенерго/киевводоканал)
посетитель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 12:50

Re: ПУМБ

Я так розумію пакет Persona Вже не працює?
lamal
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 13:59

lamal
Вітаємо!
Працює 😌
PUMB
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 13:17

Прошу порадити як підвищити кред. лім. на Все можу?
В ІБ не знайшов такої опції
Visky
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 13:22

  Visky написав:Прошу порадити як підвищити кред. лім. на Все можу?
В ІБ не знайшов такої опції

Вони самі підвищують
Але можете і в чат постукати. Можуть запросити перепідписати Анкету в аплікусі
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 13:28

  Visky написав:Прошу порадити як підвищити кред. лім. на Все можу?
В ІБ не знайшов такої опції


Внизу на головній сторінці в додатку є меню "Кредити", там вгорі побачите свій поточний ліміт, скільки використано, і там же є три риски-повзунки червоні, на них натискаєте і бачите "Налаштування кредитних лімітів", пробуєте "змінити єдиний ліміт" (там максимальна сума наразі 300к). Якщо дасть змінити на бажану, тоді можна спробувати змінити відповідний ліміт по кредитці
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 23:12

Visky
Вітаємо!
Для того, щоб змінити ліміт кредитки, у розділі «Кредити» натисніть на три риски «Налаштування» - «Змінити ліміт кредитної картки», вкажіть бажану суму, надайте документи, після чого, очікуйте на результати узгодження. 😌
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 09:28

Re: ПУМБ

PUMB написав:lamal
Вітаємо!
Працює
А як замовити ? Якщо на сайті пише що - сервіс тимчасового не доступний? Як тоді 24/7 там виконується?
lamal
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 10:30

lamal
Вітаємо!
Просимо Вас, будь ласка, написати у приватні повідомлення Ваше ім'я та номер телефону, щоб менеджер зателефонував для консультації та можливого оформлення. Стосовно сайту, так дійсно проблема є, але технічні команди вже її вирішують. Приносимо вибачення за незручності.
PUMB
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  #<1 ... 636637638639
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ПУМБ (6390)
12.05.2025 10:30
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