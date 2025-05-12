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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 тра, 2025 12:11
Re: ПУМБ
Та не. Там действительно подход - авось рассосется само и клиент забьет. У меня уже несколько лет не могут заявку по почте реализовать на пополнение по счету Домашний интернет от КС. Несколько раз писал, потом забил. Пополняю в другом банке...
Додано: Сер 07 тра, 2025 14:07
Re: ПУМБ
Да о чем мы говорим.Четыре года не могут сделать так что б показания счётчиков за которые платишь в платежах печатались(киевтеплоенерго/киевводоканал)
Додано: П'ят 09 тра, 2025 12:50
Re: ПУМБ
Я так розумію пакет Persona Вже не працює?
Додано: Нед 11 тра, 2025 13:17
Прошу порадити як підвищити кред. лім. на Все можу?
В ІБ не знайшов такої опції
Додано: Нед 11 тра, 2025 13:22
Додано: Нед 11 тра, 2025 13:28
Внизу на головній сторінці в додатку є меню "Кредити", там вгорі побачите свій поточний ліміт, скільки використано, і там же є три риски-повзунки червоні, на них натискаєте і бачите "Налаштування кредитних лімітів", пробуєте "змінити єдиний ліміт" (там максимальна сума наразі 300к). Якщо дасть змінити на бажану, тоді можна спробувати змінити відповідний ліміт по кредитці
Додано: Нед 11 тра, 2025 23:12
Visky
Вітаємо!
Для того, щоб змінити ліміт кредитки, у розділі «Кредити» натисніть на три риски «Налаштування» - «Змінити ліміт кредитної картки», вкажіть бажану суму, надайте документи, після чого, очікуйте на результати узгодження. 😌
Додано: Пон 12 тра, 2025 09:28
Re: ПУМБ
А як замовити ? Якщо на сайті пише що - сервіс тимчасового не доступний? Як тоді 24/7 там виконується?
Додано: Пон 12 тра, 2025 10:30
lamal
Вітаємо!
Просимо Вас, будь ласка, написати у приватні повідомлення Ваше ім'я та номер телефону, щоб менеджер зателефонував для консультації та можливого оформлення. Стосовно сайту, так дійсно проблема є, але технічні команди вже її вирішують. Приносимо вибачення за незручності.
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