RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 637638639640

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 74
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 12:44

  PUMB написав:у розділі «Кредити» натисніть на три риски «Налаштування» - «Змінити ліміт кредитної картки»,

під "Змінити ліміт кредитки"(в мене саме так відображається) пише "Наразі недоступно".

якщо обрати "Змінити єдиний ліміт" то збільшиться кредлім+Сплата частинами чи тільки Сплата частинами?
KVV
 
Повідомлень: 1391
З нами з: 29.11.18
Подякував: 66 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 12:54

  KVV написав:
  PUMB написав:у розділі «Кредити» натисніть на три риски «Налаштування» - «Змінити ліміт кредитної картки»,

під "Змінити ліміт кредитки"(в мене саме так відображається) пише "Наразі недоступно".

якщо обрати "Змінити єдиний ліміт" то збільшиться кредлім+Сплата частинами чи тільки Сплата частинами?

Єдиний ліміт то єдиний ліміт. Збільшиться загальний кредлім - а на що ви його витратите - то вже ваше рішення)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8773
З нами з: 29.09.19
Подякував: 752 раз.
Подякували: 1607 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
  #<1 ... 637638639640
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT, ramaz і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.