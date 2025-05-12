під "Змінити ліміт кредитки"(в мене саме так відображається) пише "Наразі недоступно".
якщо обрати "Змінити єдиний ліміт" то збільшиться кредлім+Сплата частинами чи тільки Сплата частинами?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 тра, 2025 12:44
Додано: Пон 12 тра, 2025 12:54
Єдиний ліміт то єдиний ліміт. Збільшиться загальний кредлім - а на що ви його витратите - то вже ваше рішення)
|