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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 637638639640

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 74
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 12:44

  PUMB написав:у розділі «Кредити» натисніть на три риски «Налаштування» - «Змінити ліміт кредитної картки»,

під "Змінити ліміт кредитки"(в мене саме так відображається) пише "Наразі недоступно".

якщо обрати "Змінити єдиний ліміт" то збільшиться кредлім+Сплата частинами чи тільки Сплата частинами?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 12:54

  KVV написав:
  PUMB написав:у розділі «Кредити» натисніть на три риски «Налаштування» - «Змінити ліміт кредитної картки»,

під "Змінити ліміт кредитки"(в мене саме так відображається) пише "Наразі недоступно".

якщо обрати "Змінити єдиний ліміт" то збільшиться кредлім+Сплата частинами чи тільки Сплата частинами?

Єдиний ліміт то єдиний ліміт. Збільшиться загальний кредлім - а на що ви його витратите - то вже ваше рішення)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 15:39

Re: ПУМБ

Питання до представника: знайома хотіла закрити рахунок ФОП, спеціаліст повідомила, що це буде коштувати 300 грн. У тарифах дивлюсь і не находжу цю інформацію. Хотів би почути від Вас подробиці щодо цього питання. Дякую.
lloydbanksua
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  #<1 ... 637638639640
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ПУМБ (6393)
12.05.2025 15:39
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