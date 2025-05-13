під "Змінити ліміт кредитки"(в мене саме так відображається) пише "Наразі недоступно".
якщо обрати "Змінити єдиний ліміт" то збільшиться кредлім+Сплата частинами чи тільки Сплата частинами?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 тра, 2025 12:44
Додано: Пон 12 тра, 2025 12:54
Єдиний ліміт то єдиний ліміт. Збільшиться загальний кредлім - а на що ви його витратите - то вже ваше рішення)
Додано: Пон 12 тра, 2025 15:39
Re: ПУМБ
Питання до представника: знайома хотіла закрити рахунок ФОП, спеціаліст повідомила, що це буде коштувати 300 грн. У тарифах дивлюсь і не находжу цю інформацію. Хотів би почути від Вас подробиці щодо цього питання. Дякую.
Додано: Пон 12 тра, 2025 17:55
Додано: Вів 13 тра, 2025 13:10
lloydbanksua
Вітаємо! Закриття рахунку внаслідок припинення юридичної особи/припинення підприємницької діяльності/фізичної особи-підприємця/припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи або внаслідок закриття рахунку за ініціативою банку у випадках, передбачених законодавством плата не утримується. Але якщо закриття за ініціативою клієнта всіх рахунків у національній та/або іноземній валюті із подальшою відмовою від обслуговування плата утримується відповідно до тарифу та договору - 300 грн.
Деталі за посиланням:
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