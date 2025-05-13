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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 637638639640

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 74
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 12:44

  PUMB написав:у розділі «Кредити» натисніть на три риски «Налаштування» - «Змінити ліміт кредитної картки»,

під "Змінити ліміт кредитки"(в мене саме так відображається) пише "Наразі недоступно".

якщо обрати "Змінити єдиний ліміт" то збільшиться кредлім+Сплата частинами чи тільки Сплата частинами?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 12:54

  KVV написав:
  PUMB написав:у розділі «Кредити» натисніть на три риски «Налаштування» - «Змінити ліміт кредитної картки»,

під "Змінити ліміт кредитки"(в мене саме так відображається) пише "Наразі недоступно".

якщо обрати "Змінити єдиний ліміт" то збільшиться кредлім+Сплата частинами чи тільки Сплата частинами?

Єдиний ліміт то єдиний ліміт. Збільшиться загальний кредлім - а на що ви його витратите - то вже ваше рішення)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 15:39

Re: ПУМБ

Питання до представника: знайома хотіла закрити рахунок ФОП, спеціаліст повідомила, що це буде коштувати 300 грн. У тарифах дивлюсь і не находжу цю інформацію. Хотів би почути від Вас подробиці щодо цього питання. Дякую.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 17:55

  Shaman написав:Єдиний ліміт то єдиний ліміт. Збільшиться загальний кредлім - а на що ви його витратите - то вже ваше рішення)

хмм...спрацювало!

погасив весь кредлім 131к, понаписував собі захмарних доходів і попросив 200к - дали 189к.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 13:10

lloydbanksua

Вітаємо! Закриття рахунку внаслідок припинення юридичної особи/припинення підприємницької діяльності/фізичної особи-підприємця/припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи або внаслідок закриття рахунку за ініціативою банку у випадках, передбачених законодавством плата не утримується. Але якщо закриття за ініціативою клієнта всіх рахунків у національній та/або іноземній валюті із подальшою відмовою від обслуговування плата утримується відповідно до тарифу та договору - 300 грн.

Деталі за посиланням: https://apim.pumb.ua/api/assets/pumb/c8 ... af899c78b8
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 15:50

Re: ПУМБ

панове, підкажіть:
У мене є картка ВсеКарта Пумб в євро. Мені мають переслати євро з Німеччини. Як це зробити найдешевше?
яку систему краще використати Ria чи MoneyGram чи щось інше?
Andey
 
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ПУМБ (6396)
13.05.2025 15:50
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