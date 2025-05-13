під "Змінити ліміт кредитки"(в мене саме так відображається) пише "Наразі недоступно".
якщо обрати "Змінити єдиний ліміт" то збільшиться кредлім+Сплата частинами чи тільки Сплата частинами?
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Додано: Пон 12 тра, 2025 12:44
Додано: Пон 12 тра, 2025 12:54
Єдиний ліміт то єдиний ліміт. Збільшиться загальний кредлім - а на що ви його витратите - то вже ваше рішення)
Додано: Пон 12 тра, 2025 15:39
Re: ПУМБ
Питання до представника: знайома хотіла закрити рахунок ФОП, спеціаліст повідомила, що це буде коштувати 300 грн. У тарифах дивлюсь і не находжу цю інформацію. Хотів би почути від Вас подробиці щодо цього питання. Дякую.
Додано: Пон 12 тра, 2025 17:55
Додано: Вів 13 тра, 2025 13:10
lloydbanksua
Вітаємо! Закриття рахунку внаслідок припинення юридичної особи/припинення підприємницької діяльності/фізичної особи-підприємця/припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи або внаслідок закриття рахунку за ініціативою банку у випадках, передбачених законодавством плата не утримується. Але якщо закриття за ініціативою клієнта всіх рахунків у національній та/або іноземній валюті із подальшою відмовою від обслуговування плата утримується відповідно до тарифу та договору - 300 грн.
Деталі за посиланням:
Додано: Вів 13 тра, 2025 15:50
Re: ПУМБ
панове, підкажіть:
У мене є картка ВсеКарта Пумб в євро. Мені мають переслати євро з Німеччини. Як це зробити найдешевше?
яку систему краще використати Ria чи MoneyGram чи щось інше?
Додано: Сер 14 тра, 2025 03:35
Не гасив а ні копійкою вичерпаний 30к ліміт карти, написав скромно, аби док-ти не запитували, просив лише встановити єдиний лім, оскільки не був встановлений, дали - 200!
Тепер думаю, а чи не запросити 300 і не підвищити ставки (статки), та певно запросять док-ти, а воно треба? Й часу на це шкода.
От в різних банках пропонують різні шаблонні відповіді при заповненні анкети і неможливо вказати ті які вони не передбачили.
Наприклад, в графі "освіта" лише деякі банки дають можливість вказати "вчений (науковий) ступінь" і то без конкретизації, а решта максимум пропонують "вища", а ПУМБу вона взагалі не цікава, не запитує.
Потім, у ПУМБ: "джерела доходів" - варіант "працюю на себе (неофіційно)". І чому прописано лише "неофіційно" і лише "працюю"? Якщо власник прибуткового підприємства з якого є офіційний дохід? Це ж не ФОП. Але немає такого варіанту відповіді. Неможливо вказати декілька підприємств з різними посадами або частку власності в них й можна продовжити перелік такої неузгодженості, а то й безглуздя...
Часом не знаєш як же прописати
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