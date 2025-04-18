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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 тра, 2025 12:53
Искатель
Вітаємо!
Нам прикро, що враження про наш банк у Вас зіпсувалося, але проблема масова, нам відомо про неї, технічні команди банку вирішують її. На жаль, це не вдається вирішити більш оперативно, ніж планувалося, оскільки на це впивають різні чинники.
Перепрошуємо за незручності та сподіваємося на Ваше розуміння!
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PUMB
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Додано: Чет 15 тра, 2025 13:22
Тобто зараз картами Пумба краще не користуватися?
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arkavs
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Додано: Чет 15 тра, 2025 14:32
arkavs написав:Тобто зараз картами Пумба краще не користуватися?
На свій страх і ризик)
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lamal
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Додано: Чет 15 тра, 2025 14:36
PUMB написав:Искатель
Вітаємо!
Нам прикро, що враження про наш банк у Вас зіпсувалося, але проблема масова, нам відомо про неї, технічні команди банку вирішують її. На жаль, це не вдається вирішити більш оперативно, ніж планувалося, оскільки на це впивають різні чинники.
Перепрошуємо за незручності та сподіваємося на Ваше розуміння!
Я правильно зрозумів, у вас масове ненарахування кешбеку? Випадків багато? Цікаво, що тільки зараз про це кажете. Але добре, що попередили.
Тим не менш, проблема затяглась майже на місяць. І, судячи з Вашого коментарю, Ваші технічні спеціалісти не розуміють, як її вирішувати.
Sense Bank зробив у Телеграм групу з кількох чатів, де розробники і працівники підтримки напряму спілкуються з клієнтами-користувачами. Варто і вам це втілити у життя. Я міг би дати кілька слушних порад з власного банківського досвіду. Але звісно не тут
Удачі їм. І нехай не затягують, бо клієнти завше голосують ногами.
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Искатель
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Додано: П'ят 16 тра, 2025 18:52
KVV написав: Visky написав:
Тепер думаю, а чи не запросити 300
Часом не знаєш як же прописати
у них ніби 200 це потолок але за спробу грошей не беруть
я написав офіційний дохід - 86, а все решта в неофіційний - 300
Сміливо!
Але дали Вам чомусь трохи менше ніж мені, при сумарно-прописаних мною 86.
Як я розумію, без док-ів - максимум 200, як і дали, з док-ми можна просити до 300.
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Додано: Пон 19 тра, 2025 19:40
Искатель написав:
Отже, ПУМБ взагалі не виконує взятих зобов'язань, не відповідає за власні слова і просто плює на клієнтів.
Проблема виникла 18.04.2025, тобто майже місяць тому. 28.04. банку було повідомлено, згідно його ж умови "через 10 днів, якщо кешбек не нарахується". Після чого було "взято в роботу". Але віз залишився "і нині там".
10.05.2025 було зафіксовано повторне звернення за №202505-3568, термін розгляду - "протягом 3х робочих днів". Ці три дні минули, результат "Нам потрібно більше часу, але намагаємося зробити це якомога швидше". "Ця задача передана в роботу розробникам".
Тобто маємо відписки і вперте небажання банку виконувати свої зобов'язання.
Але я впертий, і питання вже не у кешбеці (я не настільки дріб'язковий), а у ставленні до клієнтів.
Напишіть чесно: "кешбек може бути нарахований, а може і не бути. Працює теорія випадковості, банк не відповідає по своїм зобов'язанням". І все. Але ось так динамити клієнта, сподіваючись,що клієнт махне рукою... наштовхує на погані думки. Сьогодні - невиплачений кешбек, завтра - неповернутий депозит, що післязавтра?
Банк стрімко падає у моїх очах...
теж за 18.04.2025 але 1 з 4-х неокешбечено й досi
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Додано: Сер 21 тра, 2025 21:55
Мизантрóп написав: Искатель написав:
Отже, ПУМБ взагалі не виконує взятих зобов'язань, не відповідає за власні слова і просто плює на клієнтів.
Проблема виникла 18.04.2025, тобто майже місяць тому. 28.04. банку було повідомлено, згідно його ж умови "через 10 днів, якщо кешбек не нарахується". Після чого було "взято в роботу". Але віз залишився "і нині там".
10.05.2025 було зафіксовано повторне звернення за №202505-3568, термін розгляду - "протягом 3х робочих днів". Ці три дні минули, результат "Нам потрібно більше часу, але намагаємося зробити це якомога швидше". "Ця задача передана в роботу розробникам".
Тобто маємо відписки і вперте небажання банку виконувати свої зобов'язання.
Але я впертий, і питання вже не у кешбеці (я не настільки дріб'язковий), а у ставленні до клієнтів.
Напишіть чесно: "кешбек може бути нарахований, а може і не бути. Працює теорія випадковості, банк не відповідає по своїм зобов'язанням". І все. Але ось так динамити клієнта, сподіваючись,що клієнт махне рукою... наштовхує на погані думки. Сьогодні - невиплачений кешбек, завтра - неповернутий депозит, що післязавтра?
Банк стрімко падає у моїх очах...
теж за 18.04.2025 але 1 з 4-х неокешбечено й досi
Вчора мені донарахували кешбек за останній і попередні рази (про які я навіть вже і не питав). Так що поточне питання зняте.
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