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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 638639640641 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 75 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 12% 9 2- Погане. Некомпетентне. 17% 13 3- Задовільне. Хотілося б краще. 17% 13 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 23 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 23% 17 Всього голосів : 75 Додано: Чет 15 тра, 2025 12:53 Искатель

Вітаємо!

Нам прикро, що враження про наш банк у Вас зіпсувалося, але проблема масова, нам відомо про неї, технічні команди банку вирішують її. На жаль, це не вдається вирішити більш оперативно, ніж планувалося, оскільки на це впивають різні чинники.

Перепрошуємо за незручності та сподіваємося на Ваше розуміння! PUMB

Представник банку Повідомлень: 3287 З нами з: 19.07.11 Подякував: 797 раз. Подякували: 216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 тра, 2025 13:22 Re: ПУМБ Тобто зараз картами Пумба краще не користуватися? arkavs

Повідомлень: 575 З нами з: 11.06.15 Подякував: 861 раз. Подякували: 54 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 тра, 2025 14:32 Re: ПУМБ arkavs написав: Тобто зараз картами Пумба краще не користуватися? На свій страх і ризик) На свій страх і ризик) lamal

Повідомлень: 571 З нами з: 11.03.21 Подякував: 82 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 тра, 2025 14:36 PUMB написав: Искатель

Вітаємо!

Нам прикро, що враження про наш банк у Вас зіпсувалося, але проблема масова, нам відомо про неї, технічні команди банку вирішують її. На жаль, це не вдається вирішити більш оперативно, ніж планувалося, оскільки на це впивають різні чинники.

Перепрошуємо за незручності та сподіваємося на Ваше розуміння! Вітаємо!Нам прикро, що враження про наш банк у Вас зіпсувалося, але проблема масова, нам відомо про неї, технічні команди банку вирішують її. На жаль, це не вдається вирішити більш оперативно, ніж планувалося, оскільки на це впивають різні чинники.Перепрошуємо за незручності та сподіваємося на Ваше розуміння!

Я правильно зрозумів, у вас масове ненарахування кешбеку? Випадків багато? Цікаво, що тільки зараз про це кажете. Але добре, що попередили.

Тим не менш, проблема затяглась майже на місяць. І, судячи з Вашого коментарю, Ваші технічні спеціалісти не розуміють, як її вирішувати.

Sense Bank зробив у Телеграм групу з кількох чатів, де розробники і працівники підтримки напряму спілкуються з клієнтами-користувачами. Варто і вам це втілити у життя. Я міг би дати кілька слушних порад з власного банківського досвіду. Але звісно не тут

Удачі їм. І нехай не затягують, бо клієнти завше голосують ногами. Я правильно зрозумів, у вас масове ненарахування кешбеку? Випадків багато? Цікаво, що тільки зараз про це кажете. Але добре, що попередили.Тим не менш, проблема затяглась майже на місяць. І, судячи з Вашого коментарю, Ваші технічні спеціалісти не розуміють, як її вирішувати.Sense Bank зробив у Телеграм групу з кількох чатів, де розробники і працівники підтримки напряму спілкуються з клієнтами-користувачами. Варто і вам це втілити у життя. Я міг би дати кілька слушних порад з власного банківського досвіду. Але звісно не тутУдачі їм. І нехай не затягують, бо клієнти завше голосують ногами. Искатель Повідомлень: 6369 З нами з: 22.02.16 Подякував: 1063 раз. Подякували: 4868 раз. Профіль 6 13 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 тра, 2025 18:52 KVV написав: Visky написав: Тепер думаю, а чи не запросити 300



Часом не знаєш як же прописати Тепер думаю, а чи не запросити 300Часом не знаєш як же прописати

у них ніби 200 це потолок але за спробу грошей не беруть



я написав офіційний дохід - 86, а все решта в неофіційний - 300 у них ніби 200 це потолок але за спробу грошей не берутья написав офіційний дохід - 86, а все решта в неофіційний - 300 Сміливо!

Але дали Вам чомусь трохи менше ніж мені, при сумарно-прописаних мною 86.

Як я розумію, без док-ів - максимум 200, як і дали, з док-ми можна просити до 300. Сміливо!Але дали Вам чомусь трохи менше ніж мені, при сумарно-прописаних мною 86.Як я розумію, без док-ів - максимум 200, як і дали, з док-ми можна просити до 300. Visky

Повідомлень: 1548 З нами з: 27.04.10 Подякував: 168 раз. Подякували: 184 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 тра, 2025 19:40 Искатель написав: Отже, ПУМБ взагалі не виконує взятих зобов'язань, не відповідає за власні слова і просто плює на клієнтів.

Проблема виникла 18.04.2025, тобто майже місяць тому. 28.04. банку було повідомлено, згідно його ж умови "через 10 днів, якщо кешбек не нарахується". Після чого було "взято в роботу". Але віз залишився "і нині там".

10.05.2025 було зафіксовано повторне звернення за №202505-3568, термін розгляду - "протягом 3х робочих днів". Ці три дні минули, результат "Нам потрібно більше часу, але намагаємося зробити це якомога швидше". "Ця задача передана в роботу розробникам".



Тобто маємо відписки і вперте небажання банку виконувати свої зобов'язання.

Але я впертий, і питання вже не у кешбеці (я не настільки дріб'язковий), а у ставленні до клієнтів.

Напишіть чесно: "кешбек може бути нарахований, а може і не бути. Працює теорія випадковості, банк не відповідає по своїм зобов'язанням". І все. Але ось так динамити клієнта, сподіваючись,що клієнт махне рукою... наштовхує на погані думки. Сьогодні - невиплачений кешбек, завтра - неповернутий депозит, що післязавтра?



Банк стрімко падає у моїх очах... Отже, ПУМБ взагалі не виконує взятих зобов'язань, не відповідає за власні слова і просто плює на клієнтів.Проблема виникла 18.04.2025, тобто майже місяць тому. 28.04. банку було повідомлено, згідно його ж умови "через 10 днів, якщо кешбек не нарахується". Після чого було "взято в роботу". Але віз залишився "і нині там".10.05.2025 було зафіксовано повторне звернення за №202505-3568, термін розгляду - "протягом 3х робочих днів". Ці три дні минули, результат "Нам потрібно більше часу, але намагаємося зробити це якомога швидше". "Ця задача передана в роботу розробникам".Тобто маємо відписки і вперте небажання банку виконувати свої зобов'язання.Але я впертий, і питання вже не у кешбеці (я не настільки дріб'язковий), а у ставленні до клієнтів.Напишіть чесно: "кешбек може бути нарахований, а може і не бути. Працює теорія випадковості, банк не відповідає по своїм зобов'язанням". І все. Але ось так динамити клієнта, сподіваючись,що клієнт махне рукою... наштовхує на погані думки. Сьогодні - невиплачений кешбек, завтра - неповернутий депозит, що післязавтра?Банк стрімко падає у моїх очах...

теж за 18.04.2025 але 1 з 4-х неокешбечено й досi теж за 18.04.2025 але 1 з 4-х неокешбечено й досi Мизантрóп

Повідомлень: 7453 З нами з: 03.12.14 Подякував: 1594 раз. Подякували: 1431 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 тра, 2025 21:55 Мизантрóп написав: Искатель написав: Отже, ПУМБ взагалі не виконує взятих зобов'язань, не відповідає за власні слова і просто плює на клієнтів.

Проблема виникла 18.04.2025, тобто майже місяць тому. 28.04. банку було повідомлено, згідно його ж умови "через 10 днів, якщо кешбек не нарахується". Після чого було "взято в роботу". Але віз залишився "і нині там".

10.05.2025 було зафіксовано повторне звернення за №202505-3568, термін розгляду - "протягом 3х робочих днів". Ці три дні минули, результат "Нам потрібно більше часу, але намагаємося зробити це якомога швидше". "Ця задача передана в роботу розробникам".



Тобто маємо відписки і вперте небажання банку виконувати свої зобов'язання.

Але я впертий, і питання вже не у кешбеці (я не настільки дріб'язковий), а у ставленні до клієнтів.

Напишіть чесно: "кешбек може бути нарахований, а може і не бути. Працює теорія випадковості, банк не відповідає по своїм зобов'язанням". І все. Але ось так динамити клієнта, сподіваючись,що клієнт махне рукою... наштовхує на погані думки. Сьогодні - невиплачений кешбек, завтра - неповернутий депозит, що післязавтра?



Банк стрімко падає у моїх очах... Отже, ПУМБ взагалі не виконує взятих зобов'язань, не відповідає за власні слова і просто плює на клієнтів.Проблема виникла 18.04.2025, тобто майже місяць тому. 28.04. банку було повідомлено, згідно його ж умови "через 10 днів, якщо кешбек не нарахується". Після чого було "взято в роботу". Але віз залишився "і нині там".10.05.2025 було зафіксовано повторне звернення за №202505-3568, термін розгляду - "протягом 3х робочих днів". Ці три дні минули, результат "Нам потрібно більше часу, але намагаємося зробити це якомога швидше". "Ця задача передана в роботу розробникам".Тобто маємо відписки і вперте небажання банку виконувати свої зобов'язання.Але я впертий, і питання вже не у кешбеці (я не настільки дріб'язковий), а у ставленні до клієнтів.Напишіть чесно: "кешбек може бути нарахований, а може і не бути. Працює теорія випадковості, банк не відповідає по своїм зобов'язанням". І все. Але ось так динамити клієнта, сподіваючись,що клієнт махне рукою... наштовхує на погані думки. Сьогодні - невиплачений кешбек, завтра - неповернутий депозит, що післязавтра?Банк стрімко падає у моїх очах...

теж за 18.04.2025 але 1 з 4-х неокешбечено й досi теж за 18.04.2025 але 1 з 4-х неокешбечено й досi

Вчора мені донарахували кешбек за останній і попередні рази (про які я навіть вже і не питав). Так що поточне питання зняте. Вчора мені донарахували кешбек за останній і попередні рази (про які я навіть вже і не питав). Так що поточне питання зняте. Искатель Повідомлень: 6369 З нами з: 22.02.16 Подякував: 1063 раз. Подякували: 4868 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 638639640641 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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