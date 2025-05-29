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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 639640641642

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 75
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 09:17

Известно, хороший товар в рекламе не нуждается. Наверное, поэтому с начала года уже вторая волна рекламы ПУМБ из каждого утюга. С таким финмоном - не удивительно.
candidat
 
Повідомлень: 1400
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 12:52

candidat
Только *оно приплывает само,
ЗА жемчугом надо нырять
Amid
 
Повідомлень: 1844
З нами з: 12.06.08
Подякував: 240 раз.
Подякували: 354 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 14:41

  candidat написав:

С таким финмоном - не удивительно.

:shock: й досі?

А у відділенні запевнювали, що вже в цьому плані "всьо ровно"
, і 50Кгрн :mrgreen: на квартал :mrgreen: туди(сюди) ніяким фінмоном не чипаються
flysoulfly
 
Повідомлень: 5885
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1861 раз.
Подякували: 327 раз.
 
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  #<1 ... 639640641642
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