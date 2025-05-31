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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 тра, 2025 09:17
Известно, хороший товар в рекламе не нуждается. Наверное, поэтому с начала года уже вторая волна рекламы ПУМБ из каждого утюга. С таким финмоном - не удивительно.
Додано: Чет 29 тра, 2025 14:41
Додано: Нед 01 чер, 2025 01:54
Опять прокинуло с харчем -3% в Польше.
Будет лежать на полке карта в июне.
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