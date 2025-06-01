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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 639640641642

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 75
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 09:17

Известно, хороший товар в рекламе не нуждается. Наверное, поэтому с начала года уже вторая волна рекламы ПУМБ из каждого утюга. С таким финмоном - не удивительно.
candidat
 
Повідомлень: 1400
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 12:52

candidat
Только *оно приплывает само,
ЗА жемчугом надо нырять
Amid
 
Повідомлень: 1844
З нами з: 12.06.08
Подякував: 240 раз.
Подякували: 354 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 14:41

  candidat написав:

С таким финмоном - не удивительно.

:shock: й досі?

А у відділенні запевнювали, що вже в цьому плані "всьо рóвно",
50Кгрн :mrgreen: на квартал :mrgreen: туди(сюди) ніяким фінмном не чипаються
flysoulfly
 
Повідомлень: 5892
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1862 раз.
Подякували: 327 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 01:54

Опять прокинуло с харчем -3% в Польше.
Будет лежать на полке карта в июне.
ВIВ
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Повідомлень: 831
З нами з: 03.02.21
Подякував: 16 раз.
Подякували: 106 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 10:49

ВIВ
Ще і комуналку порізали до 1 %
Sirchyk
 
Повідомлень: 172
З нами з: 17.03.12
Подякував: 372 раз.
Подякували: 40 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 15:57

  Искатель написав:Я правильно зрозумів, у вас масове ненарахування кешбеку? Випадків багато? Цікаво, що тільки зараз про це кажете. Але добре, що попередили.
Тим не менш, проблема затяглась майже на місяць. І, судячи з Вашого коментарю, Ваші технічні спеціалісти не розуміють, як її вирішувати.
Sense Bank зробив у Телеграм групу з кількох чатів, де розробники і працівники підтримки напряму спілкуються з клієнтами-користувачами. Варто і вам це втілити у життя. Я міг би дати кілька слушних порад з власного банківського досвіду. Але звісно не тут :)
Удачі їм. І нехай не затягують, бо клієнти завше голосують ногами.

читаю оцей коментар та декілька наступних - ну що за дитячий садок. одні й ті ж люди роками пишуть - я піду з цього банку - й з ПУМБу, й з Сенсу. я ж кажу роками - й щось ніяк не зберуться :D

щоб люди пішли через кешбек? зараз взагалі на кешбек хтось дивиться? ще хтось не зрозумів, що грошей в банківській системі дуже багато. й ПУМБ один з таких банків. але він зате запустив цікаву програму кредитування - по-перше відносно дешеву, порівняно з іншими, по друге щедру - тобто 150-200 т грн аж бігом, й по третє- цікаву своїм єдиним лімітом на різні продукти - тобто людина сама визначає напрямок витрат.

й судячи з дописів навіть тут, це користується попитом. але кредитний ліміт 200-300 т грн - це вже не безкоштовно. так питання, який клієнт потрібен банку - людина що тримає кошти й хоче ще заробити на кешбеку, чи людина, яка взяла кредит й платить за це відсотки? питання риторичне. тому я не дивився ще, але майже впевнений, що кількість клієнтів ПУМБ лише зросла за останній рік 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 15:59

Re: ПУМБ

й ще питання.

ніхто не жалівся на таку дрібничку, що коли робиш поповнити картку наприклад кредитну з дебітної, то суму треба вводити кожну цифру окремо, бо чомусь додаток автоматично вважає, що ти нажав цифру - ввів відразу суму.
Shaman
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Повідомлень: 8889
З нами з: 29.09.19
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 21:13

Shaman
Вітаємо!
Спробуйте, будь ласка, оновити застосунок до останньої версії. В разі, якщо проблема залишилася, повідомте нас, ми зафіксуємо інформацію для перевірки технічним відділом.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 21:40

Виліт з грейсу

для Довідки ;@)

так сталося, шо вилетів з грейсу на маленьку суму, і вирішив, шо гасити ВСЮ заборгованість недоречно з-за малої суми нарахованих %% (десь малювалося 40 коп/міс)
ПУМБа все чесно розмалювало шо за шо я винен
Ото погасив грейс 30го з маленькою переплатою (десь +2грн) і наступного дня побачив,
шо ПУМБа частково загасив і борг поза грейсу :idea:

Тобто для повернення в грейс достатньо просто було погасити суму поза грейсом,
а не ВСЮ суму заборгованості як я спочатку вважав :idea:
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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