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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 тра, 2025 09:17
Известно, хороший товар в рекламе не нуждается. Наверное, поэтому с начала года уже вторая волна рекламы ПУМБ из каждого утюга. С таким финмоном - не удивительно.
Додано: Чет 29 тра, 2025 14:41
Додано: Нед 01 чер, 2025 01:54
Опять прокинуло с харчем -3% в Польше.
Будет лежать на полке карта в июне.
Додано: Нед 01 чер, 2025 15:57
читаю оцей коментар та декілька наступних - ну що за дитячий садок. одні й ті ж люди роками пишуть - я піду з цього банку - й з ПУМБу, й з Сенсу. я ж кажу роками - й щось ніяк не зберуться
щоб люди пішли через кешбек? зараз взагалі на кешбек хтось дивиться? ще хтось не зрозумів, що грошей в банківській системі дуже багато. й ПУМБ один з таких банків. але він зате запустив цікаву програму кредитування - по-перше відносно дешеву, порівняно з іншими, по друге щедру - тобто 150-200 т грн аж бігом, й по третє- цікаву своїм єдиним лімітом на різні продукти - тобто людина сама визначає напрямок витрат.
й судячи з дописів навіть тут, це користується попитом. але кредитний ліміт 200-300 т грн - це вже не безкоштовно. так питання, який клієнт потрібен банку - людина що тримає кошти й хоче ще заробити на кешбеку, чи людина, яка взяла кредит й платить за це відсотки? питання риторичне. тому я не дивився ще, але майже впевнений, що кількість клієнтів ПУМБ лише зросла за останній рік
Додано: Нед 01 чер, 2025 15:59
Re: ПУМБ
й ще питання.
ніхто не жалівся на таку дрібничку, що коли робиш поповнити картку наприклад кредитну з дебітної, то суму треба вводити кожну цифру окремо, бо чомусь додаток автоматично вважає, що ти нажав цифру - ввів відразу суму.
Додано: Нед 01 чер, 2025 21:13
Shaman
Вітаємо!
Спробуйте, будь ласка, оновити застосунок до останньої версії. В разі, якщо проблема залишилася, повідомте нас, ми зафіксуємо інформацію для перевірки технічним відділом.
Додано: Нед 01 чер, 2025 21:40
Виліт з грейсу
для Довідки ;@)
так сталося, шо вилетів з грейсу на маленьку суму, і вирішив, шо гасити ВСЮ заборгованість недоречно з-за малої суми нарахованих %% (десь малювалося 40 коп/міс)
ПУМБа все чесно розмалювало шо за шо я винен
Ото погасив грейс 30го з маленькою переплатою (десь +2грн) і наступного дня побачив,
шо ПУМБа частково загасив і борг поза грейсу
Тобто для повернення в грейс достатньо просто було погасити суму поза грейсом,
а не ВСЮ суму заборгованості як я спочатку вважав
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