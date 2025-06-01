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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 чер, 2025 23:25
klug написав: Amethyst написав:
так сталося, шо вилетів з грейсу
Це вже старість?
Хм. Ексрімент був один... А може і таак
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Amethyst
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