Хм. Ексрімент був один... А може і таак
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 чер, 2025 23:25
Додано: Пон 02 чер, 2025 08:55
Re: ПУМБ
Теж стикнувся з ненарахуванням кешбеку. Обрано категорію "Зоомагазини і ветеринарні послуги", вчора було здійснено оплату в категорії "Ветеринарні послуги" (якщо вірити ПУМБ-онлайн), але кешбек не нараховано.
Додано: Пон 02 чер, 2025 10:42
Ferlakur
Вітаємо!
Згідно з офіційними правилами Акції, нарахування кешбеку може здійснюватися Банком протягом 10-ти календарних днів, за умови, що МСС-код операції відповідає обраній категорії кешбеку.
В разі, якщо за вказаний період кешбек не буде нараховано - повідомте нас, будь ласка, і ми обов'язково все перевіримо.
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