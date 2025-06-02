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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 640641642643

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 75
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 23:25

  klug написав:
  Amethyst написав:так сталося, шо вилетів з грейсу

Це вже старість?
Хм. Ексрімент був один... А може і таак :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 08:55

Re: ПУМБ

Теж стикнувся з ненарахуванням кешбеку. Обрано категорію "Зоомагазини і ветеринарні послуги", вчора було здійснено оплату в категорії "Ветеринарні послуги" (якщо вірити ПУМБ-онлайн), але кешбек не нараховано.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 10:42

Ferlakur
Вітаємо!
Згідно з офіційними правилами Акції, нарахування кешбеку може здійснюватися Банком протягом 10-ти календарних днів, за умови, що МСС-код операції відповідає обраній категорії кешбеку.
В разі, якщо за вказаний період кешбек не буде нараховано - повідомте нас, будь ласка, і ми обов'язково все перевіримо. :wink:
Востаннє редагувалось PUMB в Пон 02 чер, 2025 12:52, всього редагувалось 1 раз.
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 11:36

Re: ПУМБ

У когось було таке, що кешбек не нарахувався одразу, а потім, "протягом 10 календарних днів", нарахувався сам, без звернення до підтримки?..
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 11:42

  Ferlakur написав:У когось було таке, що кешбек не нарахувався одразу, а потім, "протягом 10 календарних днів", нарахувався сам, без звернення до підтримки?..

Немножко не так как вы пишете, но похоже. Мне не начислили, я обратился в поддержку и был послан на 10й день (сказали до этого времени никакую заявку принимать не станут) - в итоге кэшбек таки начислился на 4й или 5й день после оплаты. Походу таки сам...
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