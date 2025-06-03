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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 640641642643

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 75
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 23:25

  klug написав:
  Amethyst написав:так сталося, шо вилетів з грейсу

Це вже старість?
Хм. Ексрімент був один... А може і таак :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 08:55

Re: ПУМБ

Теж стикнувся з ненарахуванням кешбеку. Обрано категорію "Зоомагазини і ветеринарні послуги", вчора було здійснено оплату в категорії "Ветеринарні послуги" (якщо вірити ПУМБ-онлайн), але кешбек не нараховано.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 10:42

Ferlakur
Вітаємо!
Згідно з офіційними правилами Акції, нарахування кешбеку може здійснюватися Банком протягом 10-ти календарних днів, за умови, що МСС-код операції відповідає обраній категорії кешбеку.
В разі, якщо за вказаний період кешбек не буде нараховано - повідомте нас, будь ласка, і ми обов'язково все перевіримо. :wink:
Востаннє редагувалось PUMB в Пон 02 чер, 2025 12:52, всього редагувалось 1 раз.
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 11:36

Re: ПУМБ

У когось було таке, що кешбек не нарахувався одразу, а потім, "протягом 10 календарних днів", нарахувався сам, без звернення до підтримки?..
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 11:42

  Ferlakur написав:У когось було таке, що кешбек не нарахувався одразу, а потім, "протягом 10 календарних днів", нарахувався сам, без звернення до підтримки?..

Немножко не так как вы пишете, но похоже. Мне не начислили, я обратился в поддержку и был послан на 10й день (сказали до этого времени никакую заявку принимать не станут) - в итоге кэшбек таки начислился на 4й или 5й день после оплаты. Походу таки сам...
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 16:38

  Ferlakur написав:У когось було таке, що кешбек не нарахувався одразу, а потім, "протягом 10 календарних днів", нарахувався сам, без звернення до підтримки?..

Було таке. Наприкінці квітня заплатила за Волю, кешбека не нарахували, знаючи про "10 днів" до підтримки не телефонувала. Згадала пізніше ніж за 10 днів, сума кешбека збільшилась з урахуванням цього платежу
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 18:18

Якщо поповню кредитку в касі відділення, витрачати з кредитки можна відразу?
novichok
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