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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 чер, 2025 23:25
klug написав: Amethyst написав:
так сталося, шо вилетів з грейсу
Це вже старість?
Хм. Ексрімент був один... А може і таак
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Додано: Пон 02 чер, 2025 08:55
Теж стикнувся з ненарахуванням кешбеку. Обрано категорію "Зоомагазини і ветеринарні послуги", вчора було здійснено оплату в категорії "Ветеринарні послуги" (якщо вірити ПУМБ-онлайн), але кешбек не нараховано.
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Додано: Пон 02 чер, 2025 10:42
Ferlakur
Вітаємо!
Згідно з офіційними правилами Акції, нарахування кешбеку може здійснюватися Банком протягом 10-ти календарних днів, за умови, що МСС-код операції відповідає обраній категорії кешбеку.
В разі, якщо за вказаний період кешбек не буде нараховано - повідомте нас, будь ласка, і ми обов'язково все перевіримо.
Востаннє редагувалось PUMB
в Пон 02 чер, 2025 12:52, всього редагувалось 1 раз.
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PUMB
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Додано: Пон 02 чер, 2025 11:36
У когось було таке, що кешбек не нарахувався одразу, а потім, "протягом 10 календарних днів", нарахувався сам, без звернення до підтримки?..
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Додано: Пон 02 чер, 2025 11:42
Ferlakur написав:
У когось було таке, що кешбек не нарахувався одразу, а потім, "протягом 10 календарних днів", нарахувався сам, без звернення до підтримки?..
Немножко не так как вы пишете, но похоже. Мне не начислили, я обратился в поддержку и был послан на 10й день (сказали до этого времени никакую заявку принимать не станут) - в итоге кэшбек таки начислился на 4й или 5й день после оплаты. Походу таки сам...
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Додано: Пон 02 чер, 2025 16:38
Ferlakur написав:
У когось було таке, що кешбек не нарахувався одразу, а потім, "протягом 10 календарних днів", нарахувався сам, без звернення до підтримки?..
Було таке. Наприкінці квітня заплатила за Волю, кешбека не нарахували, знаючи про "10 днів" до підтримки не телефонувала. Згадала пізніше ніж за 10 днів, сума кешбека збільшилась з урахуванням цього платежу
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Додано: Вів 03 чер, 2025 18:18
Якщо поповню кредитку в касі відділення, витрачати з кредитки можна відразу?
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Додано: Сер 04 чер, 2025 08:38
PUMB написав:Ferlakur
Вітаємо!
Згідно з офіційними правилами Акції, нарахування кешбеку може здійснюватися Банком протягом 10-ти календарних днів, за умови, що МСС-код операції відповідає обраній категорії кешбеку.
В разі, якщо за вказаний період кешбек не буде нараховано - повідомте нас, будь ласка, і ми обов'язково все перевіримо.
Є, нарахували.
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Додано: Сер 04 чер, 2025 08:57
novichok написав:
Якщо поповню кредитку в касі відділення, витрачати з кредитки можна відразу?
Наче відразу, але я зазвичай чекаю з годину щоб система "переварила" платіж і в додатку змінилась сума "внесіть до"
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