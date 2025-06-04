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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 641642643644

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 75
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 16:22

Re: ПУМБ

Закінчився термін карти "ВСЕМОЖУ".Отримать нову безкоштовно можливо?
lubarec
 
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З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 40 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 16:27

А що це за тема зі статусом "погашення в обробці" за кредиткою? Як швидко воно зараз гаситься і чи безпечно у цей час робити авторизацію платежу? Погашення перекидав у межах власних рахунків ПУМБи.
klug
 
Повідомлень: 8801
З нами з: 18.08.14
Подякував: 364 раз.
Подякували: 1235 раз.
 
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  #<1 ... 641642643644
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