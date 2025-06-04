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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 чер, 2025 16:22
Закінчився термін карти "ВСЕМОЖУ".Отримать нову безкоштовно можливо?
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lubarec
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Додано: Сер 04 чер, 2025 16:27
А що це за тема зі статусом "погашення в обробці" за кредиткою? Як швидко воно зараз гаситься і чи безпечно у цей час робити авторизацію платежу? Погашення перекидав у межах власних рахунків ПУМБи.
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klug
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