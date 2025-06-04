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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 чер, 2025 16:22
Re: ПУМБ
Закінчився термін карти "ВСЕМОЖУ".Отримать нову безкоштовно можливо?
Додано: Сер 04 чер, 2025 16:27
А що це за тема зі статусом "погашення в обробці" за кредиткою? Як швидко воно зараз гаситься і чи безпечно у цей час робити авторизацію платежу? Погашення перекидав у межах власних рахунків ПУМБи.
Додано: Сер 04 чер, 2025 21:04
Re: ПУМБ
Додано: Сер 04 чер, 2025 21:29
Таке ж було місяць тому. На теплій лінії запевняли, що головне, щоб в додатку по кредитці відобразилось погашення (але чомусь ніхто не міг підтвердити, що кошти провелись по рахунку, типу так працює у них система,бла бла), а статус в обробці повинен просто переночувати. Якщо відобразилось, що заборгованість погашено (у мене, що й мін. платіж внесено, я у пільговому періоді) на внесену суму, то все норм, можна користуватись в межах загашеної суми, перше погашення врахується як перше погашення, а авторизаційні залишки потім вирівняються, купівлі після такого погашення будуть у пільговому періоді до кінця наступного місяця. Було стрьомнувато, виждав пару годин і таки провів купівлі. Не обманули, все врахувалось правильно.
Але щось добитьсь від пітримки це той ще квест.
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